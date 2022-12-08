Губернаторские пособия при рождении ребенка, другие выплаты на детей из регионального бюджета — виды помощи, которые в 2022 году успели получить многие семьи из Тюмени и региона. Однако в преддверии 2023 года у многих родителей и опекунов все чаще начали появляться вопросы — не отменят ли эти меры соцподдержки после введения единого пособия с 1 января?
На декабрь 2022 года точной информации о возможной отмене губернаторских выплат после назначения единого социального пособия в России нет. Однако можно предположить, что поддержка будет оказываться и далее, по той причине, что средства для такой помощи направляются из областного бюджета, а единое пособие выплачивается из средств государства — федеральной казны.
В Тюмени и в области региональные выплаты (губернаторские), пособия предназначены для семей, в которых есть как минимум один ребенок. Также подобную помощь могут получать из областного бюджета родители, законные представители детей.
Губернаторское пособие назначается по факту:
Адресная помощь в формате пособия из казны области оказывается:
Формат помощи варьируется — в 2023 году это могут быть финансовые выплаты (пособия) в виде конкретных сумм, льготы, специальные условия. Размер зависит от прожиточного минимума (ПМ) и других факторов.
Постановление о выплате регионального маткапитала было вынесено в Тюмени и в области в 2020 году. Социальная поддержка предоставляется в следующем виде и на следующих условиях:
Выплата в виде пособия имеет единовременный характер и предоставляется только тем семьям или родителям, которые проживают в Тюмени или в любом другом населенном пункте региона не менее пяти лет. Средства регионального материнского капитала родители и семьи могут использовать исключительно в конкретных целях:
К недвижимости, которую можно оплатить средствами регионального маткапитала, предъявляются конкретные требования: ее площадь рассчитывается исходя из 18 кв. м на одного члена семьи, не более.
Чтобы получить материнский капитал (региональный), жители Тюмени или других населенных пунктов области, имеющие соответствующее право, могут подать заполненное заявление, комплект необходимых документов в МФЦ. Документы и заявления принимаются по электронной почте.
В Тюмени и в области местным семьям и родителям в 2023 году, вероятно, как и в 2022 году, будет предоставляться финансовая помощь из регионального бюджета, в том числе и в виде пособий на детей, не достигших возраста 3 лет. Такие выплаты получают:
Право на получение этого регионального пособия также имеют законные представители ребенка — опекуны, усыновители. Размер финансовой помощи из бюджета региона в 2022 году составлял 50 руб. ежемесячно. Каким он будет в 2023 году — пока неизвестно.
Для получения пособия нужно заполнить заявление, приложить к нему требуемые документы, в том числе справку о семье и ее составе, документы на ребенка, и отправить все это работодателю или в орган соцзащиты, если заявитель официально не работает.
Специальные пособия из регионального бюджета в Тюмени и в регионе могут получать:
Для получения таких пособий тоже потребуется подать в МФЦ заявление и требуемый комплект документов.
Жительницы Тюмени и других населенных пунктов региона имеют право на так называемое губернаторское пособие — выплату по уходу за ребенком. Условие — официальное трудоустройство матери. В этом случае она может получать 100% своего среднего за два года заработка. В расчет принимаются годы, которые женщина проработала до ухода в декретный отпуск.
Сумма выплат в виде пособий рассчитывается с учетом МРОТ и составляет от 59 700 до 332 000 рублей. Средства каждый месяц перечисляются на счет мамы до тех пор, пока ее ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Если у женщины родились сразу двое или трое детей, пособие начисляются на каждого.
Размеры выплат:
Для того чтобы получить такое пособие, женщина также должна подготовить заявление, собрать документы и направить их по месту своего трудоустройства либо учебы, если речь идет о студентке. Нетрудоустроенные официально женщины для оформления пособия направляют документы и заявления в местный орган соцзащиты.
Помощь из бюджета региона в Тюмени и в области оказывается семьям с детьми не только в виде финансовых выплат и пособий — она также предоставляется и в формате специальных льгот и условий.
Виды социальной поддержки, оказываемой на региональном уровне:
Семьи и родители Тюмени и области, в которых доход (среднедушевой) меньше 5 000 руб., из бюджета региона получают такую помощь:
В Тюмени и области многодетные семьи, планирующие заниматься фермерским хозяйством, могут получить бесплатно участок земли, финансовую беспроцентную ссуду на покупку всего, что может потребоваться для ведения такой деятельности, а также рассчитывать на компенсацию (пособие) связанных с ведением этой деятельности расходов.
Если среднедушевой доход многодетной семьи в Тюмени или в регионе на человека получается меньше 12 375 руб. в месяц, ей оказывается помощь в виде 30-процентной компенсации на оплату ЖКУ, доплаты на покупку питания для детей в возрасте до 2 лет, компенсации стоимости проезда на общественном транспорте.