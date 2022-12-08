Губернаторские пособия при рождении ребенка, другие выплаты на детей из регионального бюджета — виды помощи, которые в 2022 году успели получить многие семьи из Тюмени и региона. Однако в преддверии 2023 года у многих родителей и опекунов все чаще начали появляться вопросы — не отменят ли эти меры соцподдержки после введения единого пособия с 1 января?