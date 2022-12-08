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Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Тюмени

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Тюмени
Региональные выплаты на детей сохранят в 2023 году или отменят в связи с назначением нового единого пособия? Разбираемся вместе в нашем материале.

Повлияет ли единое пособие на детей с 1 января 2023 года на губернаторские

Губернаторские пособия при рождении ребенка, другие выплаты на детей из регионального бюджета — виды помощи, которые в 2022 году успели получить многие семьи из Тюмени и региона. Однако в преддверии 2023 года у многих родителей и опекунов все чаще начали появляться вопросы — не отменят ли эти меры соцподдержки после введения единого пособия с 1 января?

На декабрь 2022 года точной информации о возможной отмене губернаторских выплат после назначения единого социального пособия в России нет. Однако можно предположить, что поддержка будет оказываться и далее, по той причине, что средства для такой помощи направляются из областного бюджета, а единое пособие выплачивается из средств государства — федеральной казны.

Повлияет ли единое пособие на детей с 1 января 2023 года на губернаторские
Фото: 1MI

Кому положены губернаторские выплаты на детей в Тюмени

В Тюмени и в области региональные выплаты (губернаторские), пособия предназначены для семей, в которых есть как минимум один ребенок. Также подобную помощь могут получать из областного бюджета родители, законные представители детей.

Губернаторское пособие назначается по факту:

  • появления ребенка на свет;
  • появления факторов, с учетом которых семье или родителю может потребоваться финансовая помощь — в таких обстоятельствах она предоставляется по адресному принципу, например, если доход родителей оказывается ниже ПМ (прожиточного минимума) по области.

Адресная помощь в формате пособия из казны области оказывается:

  • малоимущим семьям;
  • многодетным семьям;
  • семьям, которые имеют статус и многодетных, и малоимущих.

Формат помощи варьируется — в 2023 году это могут быть финансовые выплаты (пособия) в виде конкретных сумм, льготы, специальные условия. Размер зависит от прожиточного минимума (ПМ) и других факторов.

Кому положены губернаторские выплаты на детей в Тюмени
Фото: 1MI

Региональный материнский капитал в 2023 году

Постановление о выплате регионального маткапитала было вынесено в Тюмени и в области в 2020 году. Социальная поддержка предоставляется в следующем виде и на следующих условиях:

  • 150 000 руб. — при рождении первого ребенка у родителя или в семье;
  • 100 000 руб. — при появлении на свет третьих и т. д. детей.

Выплата в виде пособия имеет единовременный характер и предоставляется только тем семьям или родителям, которые проживают в Тюмени или в любом другом населенном пункте региона не менее пяти лет. Средства регионального материнского капитала родители и семьи могут использовать исключительно в конкретных целях:

  • оплата кредитного займа для приобретения жилья;
  • внесение первого взноса при покупке жилья в ипотеку;
  • обустройство газоснабжения в жилом доме или на участке;
  • покупка или самостоятельное возведение дома.

К недвижимости, которую можно оплатить средствами регионального маткапитала, предъявляются конкретные требования: ее площадь рассчитывается исходя из 18 кв. м на одного члена семьи, не более.

Чтобы получить материнский капитал (региональный), жители Тюмени или других населенных пунктов области, имеющие соответствующее право, могут подать заполненное заявление, комплект необходимых документов в МФЦ. Документы и заявления принимаются по электронной почте.

Региональный материнский капитал в 2023 году
Фото: 1MI

Региональное пособие на ребенка до 3 лет в 2023 году

В Тюмени и в области местным семьям и родителям в 2023 году, вероятно, как и в 2022 году, будет предоставляться финансовая помощь из регионального бюджета, в том числе и в виде пособий на детей, не достигших возраста 3 лет. Такие выплаты получают:

  • родители детей до 3 лет или родственники, трудоустроенные официально;
  • родители детей до 3 лет или родственники, уволенные вследствие ликвидации предприятия как максимум за год до оформления безработного статуса;
  • матери детей, находящиеся в статусе военнослужащих по контракту.

Право на получение этого регионального пособия также имеют законные представители ребенка — опекуны, усыновители. Размер финансовой помощи из бюджета региона в 2022 году составлял 50 руб. ежемесячно. Каким он будет в 2023 году — пока неизвестно.

Для получения пособия нужно заполнить заявление, приложить к нему требуемые документы, в том числе справку о семье и ее составе, документы на ребенка, и отправить все это работодателю или в орган соцзащиты, если заявитель официально не работает.

Специальные пособия из регионального бюджета в Тюмени и в регионе могут получать:

  • матери-одиночки — каждый месяц по 428 руб.;
  • матери, мужья которых служат в качестве срочников, — каждый месяц по 428 руб.;
  • матери или отцы, если вторые родители не платят на детей алименты, — каждый месяц по 321 руб.

Для получения таких пособий тоже потребуется подать в МФЦ заявление и требуемый комплект документов.

Региональное пособие на ребенка до 3 лет в 2023 году
Фото: 1MI

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году

Жительницы Тюмени и других населенных пунктов региона имеют право на так называемое губернаторское пособие — выплату по уходу за ребенком. Условие — официальное трудоустройство матери. В этом случае она может получать 100% своего среднего за два года заработка. В расчет принимаются годы, которые женщина проработала до ухода в декретный отпуск.

Сумма выплат в виде пособий рассчитывается с учетом МРОТ и составляет от 59 700 до 332 000 рублей. Средства каждый месяц перечисляются на счет мамы до тех пор, пока ее ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Если у женщины родились сразу двое или трое детей, пособие начисляются на каждого.

Размеры выплат:

  • первый ребенок — от 3 769 руб.;
  • второй и т. д. ребенок — 7 538 руб.

Для того чтобы получить такое пособие, женщина также должна подготовить заявление, собрать документы и направить их по месту своего трудоустройства либо учебы, если речь идет о студентке. Нетрудоустроенные официально женщины для оформления пособия направляют документы и заявления в местный орган соцзащиты.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году
Фото: 1MI

Региональные льготы семьям с детьми в Тюмени в 2023 году

Помощь из бюджета региона в Тюмени и в области оказывается семьям с детьми не только в виде финансовых выплат и пособий — она также предоставляется и в формате специальных льгот и условий.

Виды социальной поддержки, оказываемой на региональном уровне:

  • оплата школьного питания детей;
  • адресные выплаты — 2 000 руб. каждый год;
  • бесплатные путевки в загородные лагеря и оздоровительные центры.

Семьи и родители Тюмени и области, в которых доход (среднедушевой) меньше 5 000 руб., из бюджета региона получают такую помощь:

  • предоставление рецептурных лекарств на детей до 6 лет;
  • 100% компенсация проезда на междугородном, городском транспорте для школьников;
  • компенсация 30% стоимости ЖКУ от суммы, определенной тарифами.

В Тюмени и области многодетные семьи, планирующие заниматься фермерским хозяйством, могут получить бесплатно участок земли, финансовую беспроцентную ссуду на покупку всего, что может потребоваться для ведения такой деятельности, а также рассчитывать на компенсацию (пособие) связанных с ведением этой деятельности расходов. 

Если среднедушевой доход многодетной семьи в Тюмени или в регионе на человека получается меньше 12 375 руб. в месяц, ей оказывается помощь в виде 30-процентной компенсации на оплату ЖКУ, доплаты на покупку питания для детей в возрасте до 2 лет, компенсации стоимости проезда на общественном транспорте. 

Региональные льготы семьям с детьми в Тюмени в 2023 году
Фото: 1MI
#Выплаты#Пособия#Ребенок
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