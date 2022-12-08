nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Подмосковья высоко оценил успехи учащихся Физтех-лицея

Сегодня, 19:13
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с учащимися Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и поздравил их с достижениями на олимпиаде по экспериментальной физике. Соревнования прошли в ноябре в Республике Беларусь.

Как передает newizv, на олимпиаду каждый год приезжают самые талантливые ребята из разных стран. В 2022 году на мероприятие приехали свыше 300 юных участников из 12 российских регионов и Белоруссии. В итоге ученики долгопрудненского Физтех-лицея завоевали 34 медали.

Лицеисты рассказали Андрею Воробьеву об этапах олимпиады, как готовились к испытаниям, о планах на будущее. Губернатор презентовал образовательному учреждению новый автобус, чтобы школьники с удобствами ездили на олимпиады.

По словам губернатора, коллектив Физтех-лицея продемонстрировал истинное чудо, взяв 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей в личном зачете. Также ребята получили Гран-при в младшей лиге и два первых места в старшей лиге по результатам работы команд. Глава региона поблагодарил победителей и пожелал продолжать держать марку Физтеха.

Школьники рассказали главе региона о доброй традиции перед стартом олимпиады. Она называется «Волшебная пятюня» - учащиеся соприкасаются открытыми ладонями друг с другом, чтобы зарядить друг друга на победу. Ребята вручили Андрею Воробьеву флаг Физтех-лицея со своими автографами.

Губернатор поблагодарил их и предложил оборудовать лабораторный корпус для воплощения светлых идей в жизнь.

В олимпиаде участвовали группы из 4 школьников и руководителя. Противостояние в командном зачете велось в двух лигах – младшей и старшей. Участники также боролись за победу в личном зачете.

Олимпиада представляла собой 3 тура, состоящих из двух экспериментальных задач. Работы рассматривало международное жюри.

Команду из Подмосковья готовили опытные преподаватели и выпускники лицея, побеждавшие в прошлом на международных олимпиадах по физике.

Для Физтех-лицея это 4-я олимпиада по экспериментальной физике. Четыре года назад лицеисты завоевали четыре золотые медали и Гран-при в старшей лиге, в 2019 году - одну золотую, а в 2021-м - три золотые награды.

Подпишитесь
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
Сегодня, 10:31
Руслан Кухарук высказался о смене должности: «Пока предложений не поступало»
Сегодня, 06:07
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
Сегодня, 06:35
На Червишевском тракте в Тюмени возводят опоры новой транспортной развязки
Вчера, 14:36
До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения
Вчера, 07:04
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%
Вчера, 07:50