Глава Подмосковья высоко оценил успехи учащихся Физтех-лицея

Как передает newizv, на олимпиаду каждый год приезжают самые талантливые ребята из разных стран. В 2022 году на мероприятие приехали свыше 300 юных участников из 12 российских регионов и Белоруссии. В итоге ученики долгопрудненского Физтех-лицея завоевали 34 медали.
Лицеисты рассказали Андрею Воробьеву об этапах олимпиады, как готовились к испытаниям, о планах на будущее. Губернатор презентовал образовательному учреждению новый автобус, чтобы школьники с удобствами ездили на олимпиады.
По словам губернатора, коллектив Физтех-лицея продемонстрировал истинное чудо, взяв 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей в личном зачете. Также ребята получили Гран-при в младшей лиге и два первых места в старшей лиге по результатам работы команд. Глава региона поблагодарил победителей и пожелал продолжать держать марку Физтеха.
Школьники рассказали главе региона о доброй традиции перед стартом олимпиады. Она называется «Волшебная пятюня» - учащиеся соприкасаются открытыми ладонями друг с другом, чтобы зарядить друг друга на победу. Ребята вручили Андрею Воробьеву флаг Физтех-лицея со своими автографами.
Губернатор поблагодарил их и предложил оборудовать лабораторный корпус для воплощения светлых идей в жизнь.
В олимпиаде участвовали группы из 4 школьников и руководителя. Противостояние в командном зачете велось в двух лигах – младшей и старшей. Участники также боролись за победу в личном зачете.
Олимпиада представляла собой 3 тура, состоящих из двух экспериментальных задач. Работы рассматривало международное жюри.
Команду из Подмосковья готовили опытные преподаватели и выпускники лицея, побеждавшие в прошлом на международных олимпиадах по физике.
Для Физтех-лицея это 4-я олимпиада по экспериментальной физике. Четыре года назад лицеисты завоевали четыре золотые медали и Гран-при в старшей лиге, в 2019 году - одну золотую, а в 2021-м - три золотые награды.