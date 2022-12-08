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Глава МО встретился с участниками СВО, проходящими лечение в военном госпитале

Сегодня, 08:12
Фото: пресс-служба Правительства МО
Глава Московской области Андрей Воробьев пообщался с участниками СВО в военном госпитале под Солнечногорском. В этом медучреждении оказывают специализированную медпомощь военнослужащим, ветеранам боевых действий, участникам ВОВ и членам их семей.

В настоящее время здесь лечатся и бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции. Некоторые из них намерены вернуться в строй, остальные отправятся на реабилитацию. Об этом пишет newizv.ru.

По словам Андрея Воробьева, в госпиталь он прибыл, чтобы сказать слова благодарности медикам и участникам СВО.

«Хочу также узнать, что беспокоит, какие есть вопросы у вас или ваших семей. Мы готовы обсудить все — и детский сад, и какие-то вопросы, связанные со здоровьем, дальнейшей реабилитацией», — отметил губернатор.

Мобилизованный из Балашихи по имени Артем, который проходит сейчас реабилитацию после ранения, сообщил, что дома его ждет мать, его просьбой является помощь в ремонте крыши.

Другой мобилизованный по имени Василий из Лыткарина рассказал, что в госпитале получает лечение после серьезного ранения. Он проинформировал главу области, о том, что имеет пятерых детей и все положенные льготы на них уже оформил.

«Ребенок ходит в садик, нам не надо за него платить. Бесплатное питание организовано и в школе», — сообщил губернатору Василий. 

Дважды побывавший в зоне СВО боец по имени Виктор из Люберец попросил помочь с возвратом документов, которые остались на передовой. 

Подобные вопросы прозвучали и от других бойцов. Андрей Воробьев пообещал до конца недели обсудить их с военным комиссаром Московской области.

Отметим, что сегодня медучреждении включает 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. В них работают более 300 медиков, в том числе 60 врачей. Каждое отделение состоит из двух- и трехместных палат повышенной комфортности.

«В основном ребята довольны условиями, говорят, что к ним здесь относятся с нежностью, лаской, по-матерински. Даже письма благодарности пишут», — сообщила старшая медсестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина.

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