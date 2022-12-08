Глава МО встретился с участниками СВО, проходящими лечение в военном госпитале

В настоящее время здесь лечатся и бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции. Некоторые из них намерены вернуться в строй, остальные отправятся на реабилитацию. Об этом пишет newizv.ru.
По словам Андрея Воробьева, в госпиталь он прибыл, чтобы сказать слова благодарности медикам и участникам СВО.
«Хочу также узнать, что беспокоит, какие есть вопросы у вас или ваших семей. Мы готовы обсудить все — и детский сад, и какие-то вопросы, связанные со здоровьем, дальнейшей реабилитацией», — отметил губернатор.
Мобилизованный из Балашихи по имени Артем, который проходит сейчас реабилитацию после ранения, сообщил, что дома его ждет мать, его просьбой является помощь в ремонте крыши.
Другой мобилизованный по имени Василий из Лыткарина рассказал, что в госпитале получает лечение после серьезного ранения. Он проинформировал главу области, о том, что имеет пятерых детей и все положенные льготы на них уже оформил.
«Ребенок ходит в садик, нам не надо за него платить. Бесплатное питание организовано и в школе», — сообщил губернатору Василий.
Дважды побывавший в зоне СВО боец по имени Виктор из Люберец попросил помочь с возвратом документов, которые остались на передовой.
Подобные вопросы прозвучали и от других бойцов. Андрей Воробьев пообещал до конца недели обсудить их с военным комиссаром Московской области.
Отметим, что сегодня медучреждении включает 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. В них работают более 300 медиков, в том числе 60 врачей. Каждое отделение состоит из двух- и трехместных палат повышенной комфортности.
«В основном ребята довольны условиями, говорят, что к ним здесь относятся с нежностью, лаской, по-матерински. Даже письма благодарности пишут», — сообщила старшая медсестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина.