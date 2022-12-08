Два тюменских предприятия сумели за год в разы увеличить объемы производства

В настоящее время в Тюменской области действуют федеральные и региональные институты развития и поддержки предпринимательства, оказывающие поддержку бизнесу. Также в регионе уже почти 10 лет работает Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.