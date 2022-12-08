Два тюменских предприятия сумели за год в разы увеличить объемы производства

Лабораторное оборудование компании «Неомаш» и трансформаторные подстанции от «Мегатор» — это высокотехнологичная импортозамещающая продукция. Сейчас она востребована на отечественном рынке и готовится к выходу на экспорт.
«Положительную динамику развития производств необходимо сохранить и преумножить. В помощь — меры господдержки. Срок приёма документов на субсидии по лизингу, напомним, продлён до 16 декабря», — отметили в инвестагенстве.
Сейчас оба предприятия работают на промплощадке Агентства инфраструктурного развития Тюменской области и рассматривают возможность размещения в будущем Промышленном технопарке.
В настоящее время в Тюменской области действуют федеральные и региональные институты развития и поддержки предпринимательства, оказывающие поддержку бизнесу. Также в регионе уже почти 10 лет работает Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.