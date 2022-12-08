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Два тюменских предприятия сумели за год в разы увеличить объемы производства

8 декабря 07:41
Фото: телеграм-канал инвестиционного агентства ТО
Два тюменских предприятия за год в разы увеличили объемы производства. Накануне, 7 декабря, представители инвесткоманды региона во главе с директором департамента инвестполитики Тюменской области Антоном Машуковым встретились с руководителями заводов.

Лабораторное оборудование компании «Неомаш» и трансформаторные подстанции от «Мегатор» — это высокотехнологичная импортозамещающая продукция. Сейчас она востребована на отечественном рынке и готовится к выходу на экспорт.

«Положительную динамику развития производств необходимо сохранить и преумножить. В помощь — меры господдержки. Срок приёма документов на субсидии по лизингу, напомним, продлён до 16 декабря», — отметили в инвестагенстве.

Сейчас оба предприятия работают на промплощадке Агентства инфраструктурного развития Тюменской области и рассматривают возможность размещения в будущем Промышленном технопарке.

В настоящее время в Тюменской области действуют федеральные и региональные институты развития и поддержки предпринимательства, оказывающие поддержку бизнесу. Также в регионе уже почти 10 лет работает Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. 

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