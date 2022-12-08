Делом пенсионерки, которую выселяют из квартиры, заинтересовались органы соцзащиты

«Я попытался привлечь к этой работе органы исполнительной власти и общественные организации. Знаю, что делом заинтересовались органы соцзащиты, они выделяют Любови Иванченко материальную помощь. Но по жилью пока вопрос не решился», — говорит Михаил Кружинов.
Юрист также готовит письмо президенту, чтобы рассказать о сложившейся проблеме. Пенсионерка прописана в доме, который сгорел много лет назад, имеющееся жилье ей не дали приватизировать, а позже суд постановил — выселить ее оттуда.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, почему Любовь Иванченко не может оформить права на квартиру, в которой живет более 20 лет и почему судебные приставы выгоняют ее на улицу.