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Делом пенсионерки, которую выселяют из квартиры, заинтересовались органы соцзащиты

Сегодня, 10:34
Фото: 1MI

Органы соцзащиты заинтересовались делом тюменской пенсионерки, которая лишилась жилья

Делом пенсионерки, которую Департамент имущественных отношений выселяет из квартиры, заинтересовались в органах социальной защиты. Об этом «Нашему городу» рассказал Михаил Кружинов, представляющий Любовь Иванченко в суде.
Сюжет
Тюмень
«Я попытался привлечь к этой работе органы исполнительной власти и общественные организации. Знаю, что делом заинтересовались органы соцзащиты, они выделяют Любови Иванченко материальную помощь. Но по жилью пока вопрос не решился», — говорит Михаил Кружинов.

Юрист также готовит письмо президенту, чтобы рассказать о сложившейся проблеме. Пенсионерка прописана в доме, который сгорел много лет назад, имеющееся жилье ей не дали приватизировать, а позже суд постановил — выселить ее оттуда.

Любовь Иванченко
Фото: nashgorod.ru
Пенсионерку выселяют из квартиры и отправляют жить на улицу
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, почему Любовь Иванченко не может оформить права на квартиру, в которой живет более 20 лет и почему судебные приставы выгоняют ее на улицу.

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