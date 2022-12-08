Александр Беспалов: В 2023 году в России обновятся бренды крепких напитков

Также он прокомментировал ожидаемую статистику по итогам 2022 года, которую должна представить Федеральная таможенная служба (ФТС). Согласно прошлогодним данным, импорт продовольствия в РФ составил 12% от всей ввозимой в страну продукции. Самые последние данные были опубликованы в январе 2022 года. Они показывают, что этот показатель вырос на 16,5% по сравнению с аналогичными периодом за 2021 год. При этом в продовольственном секторе отмечается рост закупок мяса — вдвое, зерна — на 54%, крепких и безалкогольных напитков — на 20,4%. С марта 2022 года стоимостный и количественный объем импорта из стран дальнего зарубежья начал сокращаться, сообщает newizv.ru.