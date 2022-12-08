Александр Беспалов: В 2023 году в России обновятся бренды крепких напитков

Об этом рассказал Александр Беспалов, владелец группы компаний «Традиции успеха», в которую входят заводы по производству крепких напитков «Русский Север» и «Родник и К».
«В 2023 год наша страна войдет с крепкими отечественными брендами», — заявил Беспалов.
Также он прокомментировал ожидаемую статистику по итогам 2022 года, которую должна представить Федеральная таможенная служба (ФТС). Согласно прошлогодним данным, импорт продовольствия в РФ составил 12% от всей ввозимой в страну продукции. Самые последние данные были опубликованы в январе 2022 года. Они показывают, что этот показатель вырос на 16,5% по сравнению с аналогичными периодом за 2021 год. При этом в продовольственном секторе отмечается рост закупок мяса — вдвое, зерна — на 54%, крепких и безалкогольных напитков — на 20,4%. С марта 2022 года стоимостный и количественный объем импорта из стран дальнего зарубежья начал сокращаться, сообщает newizv.ru.
По словам Беспалова, Российская Федерация четко соблюдает свои интересы в плане продовольственной безопасности даже в условиях снижения объемов импорта продовольственных товаров и напитков.
«Временный дискомфорт потребителям может доставить только отсутствие привычных раскрученных брендов, но российский бизнес активно замещает освободившиеся ниши», — считает Беспалов.
Итальянскую компанию Davide Campari-Milano N.V. по производству ликеров Aperol предприниматель привел в качестве примера зарубежного бренда, который заявил о минимизации бизнеса в РФ. Еще один пример — чешское предприятие по производству ликеров Jan Becher — Karlovarska Becherovka.
Беспалов отметил, что отечественные бизнесмены начали активно заполнять освободившиеся ниши, выпуская аналогичную продукцию под собственными брендами.
После февраля 2022 года более 180 иностранных компаний заявили о приостановке деятельности в РФ, из них около двадцати — представители продовольственной сферы. Еще 17 международных организаций объявили о перезапуске бизнеса. Некоторые решили продать его российскому менеджменту или провести ребрендинг. Такие результаты показало исследование NF GROUP.
Так, производитель популярного напитка бурбон Jim Beam, компания Beam Suntory, заявила об уходе с российского рынка, а совместную компанию Maxxium Russia продают локальному менеджменту.
После того, как ФТС официально опубликует обобщенные данные за этот год, можно будет проанализировать соответствие экспертных оценок реальной статистике. Напомним, что публикация статистических данных ФТС была временно приостановлена.