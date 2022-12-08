Абрамченко отметила успехи топ-10 лучших регионов России в сфере обращения с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в свою очередь, рассказал о рейтинге «Зеленой премии», который составляется по итогам года уже во второй раз. В категории «Регионы России» лучшей стала Московская область, а тройку призеров замыкают Москва и Нижегородская область соответственно. В общей сложности лидерами отрасли обращения с ТКО были признаны 20 субъектов России. В 2022 году новым критерием для анализа работы регионов стала инвестиционная достаточность. Такой показатель эксперты анализировали на основе плана по территориальной схеме до 2024 года. Фактически специалисты определяли, какое количество новых объектов должно было быть построено в регионе в ближайшие два года. Одни регионы благодаря данному фактору смогли подняться в рейтинге лидеров, а другие, наоборот, опустились еще ниже. Буцаев добавил, что создание рейтинга должно стимулировать регионы на ведение более активной работы в сфере обращения с отходами.