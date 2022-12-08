Абрамченко отметила успехи топ-10 лучших регионов России в сфере обращения с ТКО

В публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) рассказали, на основании каких данных формировался этот список.
Как сообщает newsnn.ru, в уходящем году ППК “РЭО” при выставлении оценок ориентировался также на новый показатель, обозначающий уровень подготовки субъекта РФ к инвестированию в развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что особых успехов в этом году удалось добиться Чувашии, Тамбовской, Саратовской и Челябинской областям, так как они в первый раз были включены в десятку лучших по стране. Кроме того, лидерами-роста стали Республика Татарстан, Ульяновская область, Республика Марий Эл и Брянская область.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в свою очередь, рассказал о рейтинге «Зеленой премии», который составляется по итогам года уже во второй раз. В категории «Регионы России» лучшей стала Московская область, а тройку призеров замыкают Москва и Нижегородская область соответственно. В общей сложности лидерами отрасли обращения с ТКО были признаны 20 субъектов России. В 2022 году новым критерием для анализа работы регионов стала инвестиционная достаточность. Такой показатель эксперты анализировали на основе плана по территориальной схеме до 2024 года. Фактически специалисты определяли, какое количество новых объектов должно было быть построено в регионе в ближайшие два года. Одни регионы благодаря данному фактору смогли подняться в рейтинге лидеров, а другие, наоборот, опустились еще ниже. Буцаев добавил, что создание рейтинга должно стимулировать регионы на ведение более активной работы в сфере обращения с отходами.
Рейтинг формируется путем суммирования полученных статистических и социологических оценок. Критериями оценивания работы регионов выступили: реализация политики раздельного сбора мусора среди населения, рост или падение показателей обработки и утилизации отходов, недостаток ресурсов для размещения ТКО, стабильность предоставления услуг по обращению с отходами, проведение мероприятий по просвещению граждан, организация отраслевых событий на местном уровне, привлечение волонтеров к своей деятельности, степень удовлетворенности общества развитием сферы обращения с отходами. Оперативность возведения и запуска новых объектов инфраструктуры по обращению с ТКО – еще один актуальный показатель, который РЭО начал анализировать после поступившего от властей предложения.
Премия учреждена в ходе выполнения федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».