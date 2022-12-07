За последние 2 года в России при участии ДОМ.РФ построили более 7,7 млн кв. м жилья

Мутко обратил внимание на большие перспективы в развитии цивилизованного рынка аренды. Многие регионы смогут улучшить условия проживания для некоторых категорий граждан. Гендиректор ДОМ.РФ рассказал, что в этом году компания открыла пять новых проектов, связанных с арендой жилья. Они реализуются в Москве, Екатеринбурге, Якутии и Южно-Сахалинске. В портфеле компании — шестнадцать корпоративных, коммерческих, студенческих и льготных арендных домов на десять тысяч квартир в семи субъектах. Для его расширения подписаны соглашения о реализации арендных проектов в Тюмени и Липецке и о создании студенческих арендных домов в Тамбове и Владивостоке.