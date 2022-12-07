За последние 2 года в России при участии ДОМ.РФ построили более 7,7 млн кв. м жилья

Совокупная площадь жилья, которое было введено в эксплуатацию за 2021 и 2022 годы при поддержке ДОМ.РФ, составила более 7,7 миллиона квадратных метров. Регионами-лидерами по объемам сданных площадей являются Тюменская область, Москва, Подмосковье и Кубань.

Как рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутков в ходе совещания с руководством российских субъектов, за последние три года госкорпорация перешла на принципы компании полного цикла, разрабатывая для регионов комплексные предложения по развитию жилищного рынка, сообщает tass.ru . Важным направлением деятельности компании является и формирование условий, которые позволили бы повысить качество жизни российских граждан. «Предварительный результат по одному из ключевых направлений — вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель — говорит об актуальности предлагаемых нами решений для застройщиков», — заявил Мутко. В целом за 2022 год компания смогла вовлечь в хозоборот 2100 гектаров земли в 51 регионе. На этих участках можно построить примерно восемь миллионов квадратных метров недвижимости. Также на участках ДОМ.РФ в 21 регионе была одобрена реализация 51 проекта комплексного развития территорий, общий градостроительный потенциал которых составляет 10,7 миллиона квадратных метров. Отмечается, что шестнадцать таких проектов в тринадцати регионах с градостроительным потенциалом 1,98 миллиона квадратных метров уже реализуется. Мутко обратил внимание на большие перспективы в развитии цивилизованного рынка аренды. Многие регионы смогут улучшить условия проживания для некоторых категорий граждан. Гендиректор ДОМ.РФ рассказал, что в этом году компания открыла пять новых проектов, связанных с арендой жилья. Они реализуются в Москве, Екатеринбурге, Якутии и Южно-Сахалинске. В портфеле компании — шестнадцать корпоративных, коммерческих, студенческих и льготных арендных домов на десять тысяч квартир в семи субъектах. Для его расширения подписаны соглашения о реализации арендных проектов в Тюмени и Липецке и о создании студенческих арендных домов в Тамбове и Владивостоке. Важно отметить, что Банк ДОМ.РФ продолжает кредитовать застройщиков, финансируя строительство 27 миллионов квадратных метров жилой недвижимости в 42 регионах для 555 000 семей. В период с января по ноябрь этого года портфель проектного финансирования Банка ДОМ.РФ возрос на 1,6 триллиона рублей. Теперь он составляет треть рынка РФ — 3,7 триллиона рублей.