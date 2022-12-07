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Водителя осудили за неоднократную пьяную езду по улицам Тюмени

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI

Водитель получил 380 часов обязательных работ за неоднократную пьяную езду в Тюмени

Суд вынес приговор в отношении Ильи Левашкина 1976 года рождения. По данным пресс-службы тюменских судов, мужчину задержали пьяное вождение, ранее его уже лишали прав за аналогичное правонарушение.
«Суд установил, что в августе и сентябре 2022 года Левашкин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, осознавая, что находится в состоянии опьянения, передвигался на автомобиле «Daewoo Nexia» по улицам г. Тюмени, пока не был задержан сотрудниками полиции», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

На суде мужчина полностью признал вину, водитель получил 380 часов обязательных работ.

Ранее «Наш город» сообщал, что 6 декабря пьяная 35-летняя тюменка поссорилась с мужем и села за руль. Ее задержали сотрудники ГИБДД в Ялуторовском районе.

Пьяная 35-летняя тюменка поссорилась с мужем и села за руль. Ее задержали
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Уголовное дело#Дороги#ГИБДД#Александр Мязин
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