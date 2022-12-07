Водителя осудили за неоднократную пьяную езду по улицам Тюмени

«Суд установил, что в августе и сентябре 2022 года Левашкин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, осознавая, что находится в состоянии опьянения, передвигался на автомобиле «Daewoo Nexia» по улицам г. Тюмени, пока не был задержан сотрудниками полиции», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
На суде мужчина полностью признал вину, водитель получил 380 часов обязательных работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что 6 декабря пьяная 35-летняя тюменка поссорилась с мужем и села за руль. Ее задержали сотрудники ГИБДД в Ялуторовском районе.