Водителя осудили за неоднократную пьяную езду по улицам Тюмени

Водитель получил 380 часов обязательных работ за неоднократную пьяную езду в Тюмени

Суд вынес приговор в отношении Ильи Левашкина 1976 года рождения. По данным пресс-службы тюменских судов, мужчину задержали пьяное вождение, ранее его уже лишали прав за аналогичное правонарушение.