Власти не смогли продать тюменский замок за 70 млн рублей

В Тюмени не смогли продать «замок» за 70 млн рублей

Недострой, который расположен в Тюменском районе, оценивали в 70 млн рублей. По информации из протокола аукциона №14ОНС-2022/04, заявку на покупку дома подала только ИП Кузнецова Галина Ивановна.