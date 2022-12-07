Власти не смогли продать тюменский замок за 70 млн рублей

Строение находится тюменском районе, МО Московское, 194 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» в Патрушево. Кадастровый номер участка 72:17:0000000:5960.
Комиссия аукциона 5 декабря приняла решение признать торги несостоявшимися из-за отсутствия других заявок на покупку недвижимости. Стоит отметить, что здание готово только на 62%, его общая площадь почти 800 квадратных метров.
Ранее «Наш город» сообщал, что большой тюменский «замок» выставили на открытые торги 28 октября. Заявки от тюменцев принимались до первого декабря 2022 года.