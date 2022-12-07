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Власти не смогли продать тюменский замок за 70 млн рублей

Сегодня, 11:39
Фото: 2ГИС

В Тюмени не смогли продать «замок» за 70 млн рублей

Недострой, который расположен в Тюменском районе, оценивали в 70 млн рублей. По информации из протокола аукциона №14ОНС-2022/04, заявку на покупку дома подала только ИП Кузнецова Галина Ивановна.

Строение находится тюменском районе, МО Московское, 194 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» в Патрушево. Кадастровый номер участка 72:17:0000000:5960.

Комиссия аукциона 5 декабря приняла решение признать торги несостоявшимися из-за отсутствия других заявок на покупку недвижимости. Стоит отметить, что здание готово только на 62%, его общая площадь почти 800 квадратных метров.

Ранее «Наш город» сообщал, что большой тюменский «замок» выставили на открытые торги 28 октября. Заявки от тюменцев принимались до первого декабря 2022 года.

Около Тюмени за 70 млн рублей продают большой замок
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бюджеты#Покупка-продажа#Продажа недвижимости
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