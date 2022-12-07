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В Викулово открылась новая современная стоматологическая клиника

7 декабря 12:02
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Новая стоматологическая клиника открылась 7 декабря в селе Викулово. Инвестор — компания «Ризориус» в лице директора Сергея Кивы реализовал бизнес-идею в рамках проекта «Акселерация муниципальных команд»., сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Викуловский район один из 10 муниципалитетов региона, который сейчас проходит этот этап. Объем инвестиций составил более 2 млн рублей, создано 4 рабочих места.

Предпринимателю в рамках реализации проекта специалистами Инвестиционного агентства и администрации района оказана информационная и консультационная поддержка, помощь в получении лицензии. Фонд микрофинансирования предоставил займ по программе «Развитие».

«Для сельской местности такое направление очень востребовано. Спектр наших услуг — терапевтическая, хирургическая и ортопедическая стоматология. В дальнейших планах — открытие детского стоматологического кабинета. Он будет первым в Викуловском районе», — отметил предприниматель.

Почти десять лет назад с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. 

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