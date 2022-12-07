В Викулово открылась новая современная стоматологическая клиника

Викуловский район один из 10 муниципалитетов региона, который сейчас проходит этот этап. Объем инвестиций составил более 2 млн рублей, создано 4 рабочих места.
Предпринимателю в рамках реализации проекта специалистами Инвестиционного агентства и администрации района оказана информационная и консультационная поддержка, помощь в получении лицензии. Фонд микрофинансирования предоставил займ по программе «Развитие».
«Для сельской местности такое направление очень востребовано. Спектр наших услуг — терапевтическая, хирургическая и ортопедическая стоматология. В дальнейших планах — открытие детского стоматологического кабинета. Он будет первым в Викуловском районе», — отметил предприниматель.
Почти десять лет назад с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.