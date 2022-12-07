В ТюмГУ создали прототипы датчиков, измеряющих микроклимат с помощью DevKit от МТС

Наборы DevKit включают в себя встроенные SIM-чипы, набор плат, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, что позволит юным тюменским разработчикам создавать образцы умных IoT-устройств, которые сейчас активно востребованы во всех сферах — от недвижимости до ЖКХ. В дальнейшем наборы планируется применять в рамках учебной программы по информационным технологиям и системам связи. Всего возможность исследовать интернет вещей при помощи наборов получат более 500 студентов.