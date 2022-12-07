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В тюменской поликлинике врачи замерзают на рабочем месте

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI

В тюменской поликлинике на улице Монтажников врачи замерзают в кабинетах

Тюменцы пожаловались на условия в поликлинике № 17. Горожане сообщают, что руководство учреждения не заботится об обогреве территории.
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Тюмень
«В холле 17-й поликлиники на улице Монтажников (взрослое отделение) сотрудники работают в ужасных условиях: холодно, врачи сидят в зимних сапогах на рабочем месте, сквозняк, руководство не обогревает территорию, никаких мер не предпринимает! А сегодня ещё только 7 декабря, вся зима впереди!», — сообщают в группе «ЧС Тюмень».

В городской поликлинике № 17 сообщили, что во всем здании единая система отопления, всё полностью работает, тепловые завесы функционируют — все санитарные требования соблюдаются.

«У каждого человека ощущение температуры разное, поэтому сотрудники имеют право одеться так, как им будет комфортно выполнять работу. Также отметим, что у сотрудников регистратур (администраторов) происходит в течение рабочего дня смена функционала», — ответили в поликлинике.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы жаловались и на состояние инфекционной больницы — лед на окнах, холод и гуляющий ветер в палатах.

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