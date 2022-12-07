В тюменской поликлинике №12 отмечается резкий рост вызовов врачей

Главный врач поликлиники отмечает всплеск сезонных заболеваний в Тюмени. Медики не всегда успевают приезжать в те сутки, когда поступил вызов.
«Я благодарю каждого сотрудника, который подключился к работе и пришел на помощь – последний вызов был обслужен уже в 1.30 ночи вторника. Еще днем стало понятно, что вызовы превышают среднестатистическое число, поэтому те, кто отработал первую смену, были отправлены на отдых в несколько часов», - поясняет главный врач ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Татьяна Клещевникова.
На приемы пациентов выходят заведующие отделений. Эпидемиологическая обстановка «довольно сложная».
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Каскара Тюменского района скоро появится поликлиника площадью 1375 квадратных метров.