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В тюменской поликлинике №12 отмечается резкий рост вызовов врачей

Сегодня, 16:59
Фото: 1MI

В поликлинике №12 города Тюмени отмечается резкий рост вызовов врачей

В пресс-службе поликлиники №12 города Тюмени сообщили, что в последние сутки в учреждение поступило около 500 вызовов по неотложным состояниям у детей. Обычно их число не превышает 200.

Главный врач поликлиники отмечает всплеск сезонных заболеваний в Тюмени. Медики не всегда успевают приезжать в те сутки, когда поступил вызов.

«Я благодарю каждого сотрудника, который подключился к работе и пришел на помощь – последний вызов был обслужен уже в 1.30 ночи вторника. Еще днем стало понятно, что вызовы превышают среднестатистическое число, поэтому те, кто отработал первую смену, были отправлены на отдых в несколько часов», - поясняет главный врач ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Татьяна Клещевникова.

На приемы пациентов выходят заведующие отделений. Эпидемиологическая обстановка «довольно сложная».

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Каскара Тюменского района скоро появится поликлиника площадью 1375 квадратных метров.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#ОРВИ#Инфекции#Больницы#Поликлиники
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