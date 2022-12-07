В тюменской поликлинике №12 отмечается резкий рост вызовов врачей

В поликлинике №12 города Тюмени отмечается резкий рост вызовов врачей

В пресс-службе поликлиники №12 города Тюмени сообщили, что в последние сутки в учреждение поступило около 500 вызовов по неотложным состояниям у детей. Обычно их число не превышает 200.