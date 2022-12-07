В Тюменской облдуме прошел круглый стол по проблемам КРТ

Официально тема круглого стола звучала как «Совершенствование регионального законодательства в сфере комплексного развития территорий в
Тюменской области».
В повестке мероприятия присутствовали вопросы о комплексном развитии территорий как механизме развития комфортной городской среды, о проблемах реализации программы КРТ в заречной части Тюмени и необходимости сформировать региональное законодательство в сфере защиты интересов собственников жилья.
Адвокат Ольга Лутченко выступила с докладом о нарушении прав и защите интересов собственников ИЖС, проживающих на территориях, подлежащих комплексному развитию. А активист Дина Карпова обсудила с присутствующими проблемы реализации программы развития застроенных территорий в п. Матмасы и оспаривание собственниками жилья порядка признания аварийности многоквартирных домов.
Еще одна тема, которую на круглом столе поднял директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев, — применение нормы изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Об итогах встречи «Наш Город» поговорил с руководителем фракции «Справедливая Россия — За Правду» Владимиром Пискайкиным:
«Главная задача нашего круглого стола — выслушать все мнения, обобщить их, вывести все на обсуждения, разослать власти и бизнесу, который этим занимается. А затем на основании этого выдвинуть законопроект. Депутаты либо одобрят его, либо внесут свои изменения. Конечная цель — чтобы этот законопроект был принят», — объяснил он.
Владимир Пискайкин признался, что был удивлен стоимости квадратного метра, по которой будут выкупать — 90 тысяч рублей за «квадрат». Квартиру в аварийном жилье по такой цене не продать, поэтому и для людей от КРТ есть польза.
Еще одна задача, которую необходимо достичь, по мнению депутата, — выстроить доверительные отношения горожан и застройщиков. Законодательство для этого и нужно, чтобы местные жители смогли доверять стройкомпаниям и не переживать.
«Из нашей области вышло немало застройщиков, которые впоследствии стали федеральными. Тюмень стала одним из законодателей моды строительства! Мы новаторы в строительстве. Мне кажется, если мы это можем, то интеллектуально мы точно готовы сделать не хуже Екатеринбурга, Москвы и других регионов, где это законодательство уже есть», — уверен Владимир Пискайкин.
Избранник добавил, что без развития жить невозможно, оно просто необходимо в постоянно растущем городе. В Тюмени, по его словам, плотность меньше, чем в других городах России. То есть застройщики покупают землю, но возвести жилья на ней могут меньше, чем в других регионах.
На встрече присутствовали и те, кого непосредственно коснулся вопрос комплексного развития территорий.
«Итог события в том, что нам наконец дали слово. Мы уже в диалоге с администрацией. Это первый раз, когда нам дали сказать, выслушали нас, вступили с нами в полемику — мы ради этого сюда и пришли. Будем это продолжать и надеяться, что на законодательном уровне нам удастся добиться изменений», — объяснила «Нашему Городу» Оксана Левкова, представляющая интересы жителей Старой Зареки.
По словам юриста Степана Матаева, в конце декабря будет следующее судебное заседание, и, вероятно, производство по делу будет прекращено.
Тюменского политолога Аркадия Либермана тоже пригласили на круглый стол. В разговоре с редакцией он отметил, что подобных дискуссий проводится слишком мало.
«Стороны выслушали точки зрения друг друга — жильцы Старой Зареки, Матмасов, администрация, общественные деятели. Сейчас никакие решения по законодательной инициативе вынести не готовы, но встречу задокументировали. Дождутся письменной резолюции, все обобщат и тогда будут выступать с законодательной инициативой на законодательном уровне», — высказался Аркадий Либерман.