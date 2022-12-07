В Тюменской облдуме прошел круглый стол по проблемам КРТ

Избранник добавил, что без развития жить невозможно, оно просто необходимо в постоянно растущем городе. В Тюмени, по его словам, плотность меньше, чем в других городах России. То есть застройщики покупают землю, но возвести жилья на ней могут меньше, чем в других регионах.