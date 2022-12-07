В Тюменской области растет спрос на топ-менеджмент

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал, более востребованными в Тюменской области остаются специалисты сферы продаж. В ноябре были открыты более 4 тысяч вакансий в данной отрасли. По данным департамента труда и занятости населения, на сегодняшний день в регионе открыты более 60 вакансий в отрасли продаж. Размер заработной платы составляет от 17 до 100 тысяч рублей в месяц.