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В Тюменской области растет спрос на топ-менеджмент

Сегодня, 05:57
Фото: 1MI

В Тюменской области растет спрос на руководителей

В Тюменской области в ноябре вырос спрос на руководителей. По данным службы исследований HeadHunter, число вакансий достигло двенадцати тысяч, что на 0,6% больше, чем в октябре.
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Тюмень

Более всего, на 16,2%, выросло число предложений работы в сфере «Высший менеджмент», на 13,8% — «Медицина, фармацевтика», 7,6% — «Наука, образование».  Размер предлагаемой заработной платы начинается от 45 тысяч рублей.

Самые высокие заработные платы предлагают руководителям по продажам (от 150-300 тысяч рублей), врачам (от 80 до 200 тысяч рублей). К примеру, врачу-травматологу в одном из медцентров обещают платить до 200 тысяч рублей в месяц. При этом опыт работы не важен.

По данным HeadHunter, в ноябре сократилось число предложений о работе в сферах «Маркетинг, реклама, PR» — на 6,8%,  «Закупки» — на 5,5%, «Добыча сырья» — на 5,4%.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал,  более востребованными  в Тюменской области остаются специалисты сферы продаж. В ноябре были открыты более 4 тысяч вакансий в данной отрасли. По данным департамента труда и занятости населения, на сегодняшний день в регионе открыты более 60 вакансий в отрасли продаж. Размер заработной платы составляет от 17 до 100 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по уровню спроса находится строители, на третьем — рабочий персонал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре под сокращения попадут около трех сотен человек.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Тюменская область
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