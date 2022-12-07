В Тюменской области растет спрос на топ-менеджмент

Более всего, на 16,2%, выросло число предложений работы в сфере «Высший менеджмент», на 13,8% — «Медицина, фармацевтика», 7,6% — «Наука, образование». Размер предлагаемой заработной платы начинается от 45 тысяч рублей.
Самые высокие заработные платы предлагают руководителям по продажам (от 150-300 тысяч рублей), врачам (от 80 до 200 тысяч рублей). К примеру, врачу-травматологу в одном из медцентров обещают платить до 200 тысяч рублей в месяц. При этом опыт работы не важен.
По данным HeadHunter, в ноябре сократилось число предложений о работе в сферах «Маркетинг, реклама, PR» — на 6,8%, «Закупки» — на 5,5%, «Добыча сырья» — на 5,4%.
По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал, более востребованными в Тюменской области остаются специалисты сферы продаж. В ноябре были открыты более 4 тысяч вакансий в данной отрасли. По данным департамента труда и занятости населения, на сегодняшний день в регионе открыты более 60 вакансий в отрасли продаж. Размер заработной платы составляет от 17 до 100 тысяч рублей в месяц.
На втором месте по уровню спроса находится строители, на третьем — рабочий персонал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре под сокращения попадут около трех сотен человек.