В Тюменской области повысили надежность электроснабжения ТСН «Серебряный бор»

Несмотря на сельскохозяйственное назначение земель, бывшее СНТ под Тюменью уже превратилось в коттеджный поселок. Для многих потребителей электроэнергия остается единственным источником тепла, и нагрузка в домах с круглогодичным проживанием превышает предусмотренные для садовых участков 3 кВт в среднем в 5 раз.
Специалисты «Россети Тюмень» заменили силовой трансформатор на подстанции 10/0,4 кВ (ТП): теперь мощность обновленного оборудования выросла в полтора раза и составила 630 кВА. Также энергетики дополнительно установили в населенном пункте новую ТП мощностью 400 кВА и начали подготовку к монтажу еще одной ТП: эти мероприятия помогут компенсировать резкий рост нагрузки из-за использования жителями электрокотлов.
Всего за последний месяц энергетики заменили 14 силовых трансформаторов на агрегаты с большей мощностью в 10 населенных пунктах Тюменского района. Выполненный объем работ – результат тщательного анализа годами формировавшейся проблематики бесхозяйных и муниципальных сетей и обратной связи от потребителей.
«Россети Тюмень» продолжают взаимодействие с муниципалитетами по решению и другой проблемы многих СНТ – секционированию и увеличения пропускной способности линий. Такие работы могут производиться только с согласия и за счет собственников электросетевого хозяйства.