В Тюменской области повысили надежность электроснабжения ТСН «Серебряный бор»

Несмотря на сельскохозяйственное назначение земель, бывшее СНТ под Тюменью уже превратилось в коттеджный поселок. Для многих потребителей электроэнергия остается единственным источником тепла, и нагрузка в домах с круглогодичным проживанием превышает предусмотренные для садовых участков 3 кВт в среднем в 5 раз.