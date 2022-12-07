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В Тюменской области повысили надежность электроснабжения ТСН «Серебряный бор»

Сегодня, 14:05
Фото: rosseti.ru
«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения ТСН «Серебряный бор» Тюменской области с населением более 1 тысячи человек. Специалисты в полтора раза увеличили мощность уже имеющегося энергообъекта, а также дополнительно установили новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Несмотря на сельскохозяйственное назначение земель, бывшее СНТ под Тюменью уже превратилось в коттеджный поселок. Для многих потребителей электроэнергия остается единственным источником тепла, и нагрузка в домах с круглогодичным проживанием превышает предусмотренные для садовых участков 3 кВт в среднем в 5 раз.

 

Специалисты «Россети Тюмень» заменили силовой трансформатор на подстанции 10/0,4 кВ (ТП): теперь мощность обновленного оборудования выросла в полтора раза и составила 630 кВА. Также энергетики дополнительно установили в населенном пункте новую ТП мощностью 400 кВА и начали подготовку к монтажу еще одной ТП: эти мероприятия помогут компенсировать резкий рост нагрузки из-за использования жителями электрокотлов.  

 

Всего за последний месяц энергетики заменили 14 силовых трансформаторов на агрегаты с большей мощностью в 10 населенных пунктах Тюменского района. Выполненный объем работ – результат тщательного анализа годами формировавшейся проблематики бесхозяйных и муниципальных сетей и обратной связи от потребителей.

 

«Россети Тюмень» продолжают взаимодействие с муниципалитетами по решению и другой проблемы многих СНТ – секционированию и увеличения пропускной способности линий. Такие работы могут производиться только с согласия и за счет собственников электросетевого хозяйства.

 

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