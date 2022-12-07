В Тюменской области осудили поджигателей леса

В Тюменской области поджигателей леса приговорили к условному сроку

В Тюменской области к четырем годам лишения свободы условно приговорили двух поджигателей леса из Бердюжского района. Также селян заставили выплатить более 200 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба.

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