В Тюменской области осудили поджигателей леса

По данным следствия в октябре 2021 года злоумышленники умышлено подожгли сухостой рядом с лесным массивом в районе деревни Гуляй-Поле (Сладковский район). Площадь пожара составила более 40 тысяч квадратных метров.
Сладковский районный суд назначил поджигателям наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также обязал возместить причиненный ущерб в размере 208 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе будут судить местного жителя, устроившего поджог в здании, принадлежащем муниципалитету и Плешковскому детскому саду.