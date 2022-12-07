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В Тюменской области осудили поджигателей леса

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI

В Тюменской области поджигателей леса приговорили к условному сроку

В Тюменской области к четырем годам лишения свободы условно приговорили двух поджигателей леса из Бердюжского района. Также селян заставили выплатить более 200 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба.
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Суд

По данным следствия в октябре 2021 года злоумышленники умышлено подожгли сухостой рядом с лесным массивом в районе деревни Гуляй-Поле (Сладковский район). Площадь пожара составила более 40 тысяч квадратных метров.

Сладковский районный суд назначил поджигателям наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также обязал возместить причиненный ущерб в размере 208 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе будут судить местного жителя, устроившего поджог в здании, принадлежащем муниципалитету и Плешковскому детскому саду.

#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Поджог#Уголовное дело#Суд#Тюменская область#Наказание#Уголовная ответственность#Приговор
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