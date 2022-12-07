nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI

В Тюмени цены на конфеты выросли на 30% к Новому году

В Тюменской области почти на 30% за год подорожали шоколадные конфеты. Сегодня в среднем килограмм таких сладостей стоит около трех сотен рублей. По сравнению с январем 2022 года, их стоимость увеличилась более, чем на 100 рублей.
Сюжет
Тюмень

В частности, килограмм шоколадных конфет «Ромашка» сегодня стоит 359 рублей, «Маска» — в пределах 430 рублей, сухофрукты в шоколаде — 479 рублей, «Мишка косолапый» — 929 рублей за килограмм, «Птичье молоко», Snickers Minis, Twix Minis, Bounty — от 650 до 850 рублей за килограмм. Конфеты в коробках стоят от 200 рублей.

Также за год значительно подорожало печенье — на 23%. 25-граммовая пачка «Курабье» сегодня обойдется в 118 рублей, «Юбилейное» — от 48 рублей, «Овсяное» стоит в пределах 100 рублей за пачку, Oreo и Choco Pie — от 150 рублей за пачку.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцам посоветовали заранее приобрести часть продуктов к новогоднему столу. Список продуктов, которые можно купить уже сегодня, подготовили специалисты управления тюменского Роспортребнадзора.

 

 

 

Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов к новогоднему столу
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Цены#Продукты#Продукты питания#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Итоги недели. Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД
5 декабря 04:56
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
5 декабря 06:51
В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона
5 декабря 09:53
«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства
5 декабря 12:15
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
5 декабря 06:15
Что подарить на Новый год и как на этом сэкономить в Тюмени
Вчера, 12:56