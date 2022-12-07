В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%

В частности, килограмм шоколадных конфет «Ромашка» сегодня стоит 359 рублей, «Маска» — в пределах 430 рублей, сухофрукты в шоколаде — 479 рублей, «Мишка косолапый» — 929 рублей за килограмм, «Птичье молоко», Snickers Minis, Twix Minis, Bounty — от 650 до 850 рублей за килограмм. Конфеты в коробках стоят от 200 рублей.
Также за год значительно подорожало печенье — на 23%. 25-граммовая пачка «Курабье» сегодня обойдется в 118 рублей, «Юбилейное» — от 48 рублей, «Овсяное» стоит в пределах 100 рублей за пачку, Oreo и Choco Pie — от 150 рублей за пачку.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцам посоветовали заранее приобрести часть продуктов к новогоднему столу. Список продуктов, которые можно купить уже сегодня, подготовили специалисты управления тюменского Роспортребнадзора.