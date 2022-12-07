В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%

В Тюмени цены на конфеты выросли на 30% к Новому году

В Тюменской области почти на 30% за год подорожали шоколадные конфеты. Сегодня в среднем килограмм таких сладостей стоит около трех сотен рублей. По сравнению с январем 2022 года, их стоимость увеличилась более, чем на 100 рублей.

Сюжет Тюмень