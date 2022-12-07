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В Тюмени водитель сбил первоклассника на пешеходном переходе

Сегодня, 06:36
Фото: ГИБДД

В Тюмени водитель сбил первоклассника на пешеходном переходе и уехал

В Тюмени сегодня утром сбили ребенка на пешеходном переходе. ЧП произошло на пересечении улиц Полевой и Садовой.
Сюжет
ДТП

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, светофор не работал.  По словам очевидцев, все водители, за исключением водителя Kia, пропустили школьника. При этом автовладелец уехал с места ДТП. На место происшествия он вернулся только после звонка ГИБДД.

На данный момент обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Юный тюменец находится в больнице.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошла  массовая авария с участием большегруза, ГАЗели и легкового автомобиля. В ДТП погиб водитель легковушки.

 

 

В ДТП на тюменской трассе погиб человек
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Авария#Тюменская область#Наказание
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