В Тюмени водитель сбил первоклассника на пешеходном переходе

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, светофор не работал. По словам очевидцев, все водители, за исключением водителя Kia, пропустили школьника. При этом автовладелец уехал с места ДТП. На место происшествия он вернулся только после звонка ГИБДД.