В Тюмени прошел турнир по керлингу на колясках памяти Никиты Меркушина

Клуб «Шанс» Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов подвел итоги проекта «Зона комфорта — ЛЁД», который реализовывался при поддержке гранта губернатора Тюменской области.
Участие приняли 6 смешанных команд. Это 24 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата из Тюменской области и Донецкой Народной Республики. Главным судьей соревнований выступил заслуженный тренер сборной России по керлингу на колясках Сергей Шамов.
По результатам игр абсолютным чемпионом стала команда скипа Радика Шафигуллина, в которую вошли Марина Котманова, Игорь Базанов и Александр Мальков. На ее счету пять побед.
Второе место у команды Ольги Елыниной, за которую выступили Игорь Зуев, Богдан Хмилевский и Рафис Ахмадеев. Команде удалось одержать три победы.
Третье место заняла команда скипа Александры Моревой, которую достойно представили Виталий Ван, Ирина Кокорина и Андрей Давиденко. Ребята отвоевали две победы у соперников.
Помимо кубков, медалей, дипломов и подарочных сертификатов, все участники турнира также получили приятные призы.
Проект «Зона комфорта — ЛЁД» успешно завершил открытые соревнования. Но тренировки на льду продолжатся, ведь теперь керлинг на колясках будет работать в рамках официальной секции при спортивной школе № 3 города Тюмени. В ближайшем будущем будет сформирована сборная области, которая сможет представлять наш регион на соревнованиях различного уровня.
Отметим, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. В регионе с каждым годом растет число спортзалов, спортивных центров и уличных площадок для занятий активными видами спорта.