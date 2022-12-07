В Тюмени прошел турнир по керлингу на колясках памяти Никиты Меркушина

Проект «Зона комфорта — ЛЁД» успешно завершил открытые соревнования. Но тренировки на льду продолжатся, ведь теперь керлинг на колясках будет работать в рамках официальной секции при спортивной школе № 3 города Тюмени. В ближайшем будущем будет сформирована сборная области, которая сможет представлять наш регион на соревнованиях различного уровня.