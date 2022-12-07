В Тюмени автомойка сливает бытовые отходы в водоем у ТЦ

«Слив происходит по полиэтиленовой трубе прямо в водоем. Трубы протянуты откуда-то через дорогу Тимофея Чаркова. В водоеме всегда плавали утки и даже ондатры там обитают, там всегда была прозрачная вода, мы с жителями ЖК „Звездный городок“ сами чистили прибрежную зону от мусора и подкармливали животных, а теперь там стоит отвратный запах, желтая вода, которая не замерзает в — 30, так как стекают канализационные отходы. И это все происходит вблизи жилых домов», — возмутились горожане.
В компании «Росводоканал Тюмень» сообщили, что специалисты компании уже обследовали данный участок и выяснили, кто занимается нарушением законодательства.
«Связи с системой водоснабжения и водоотведения не выявлено. Повреждения сетей, находящихся на обслуживании, тоже не выявлено. Слив идет от автомойки „Пит Стоп“. Решение данного вопроса находится в компетенции природоохранных органов», — рассказали «Нашему Городу» в «Росводоканал Тюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября в Тюмени в районе ТЭЦ-1 из-за повреждения трубы магистрального водовода из-под земли забил фонтан.