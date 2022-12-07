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В центре Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина

Сегодня, 08:11
Фото: ЧС Тюмень

В центре Тюмени из окна дома выпал мужчина

В Тюмени сегодня днем из окна дома в центре города выпал мужчина. Трагедия произошла на улице Малыгина, 90. По словам очевидцев, рядом с телом мужчины лежали блины от штанги.
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Тюмень

В социальных сетях тюменцы сообщают, что на место происшествия приезжали медики. По предварительным данным, тюменец скончался от полученных травм. Что послужило причиной ЧП - пока неизвестно.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и Следственный комитет. Официальные комментарии ожидаются.

Изменено в 13:42: вызов в скорую помощь поступил в 12:02. Медики прибыли на место происшествия в 12:09. Врачи констатировали смерть.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители одного из домов в микрорайоне Мыс обнаружили в подъезде труп мужчины. В Следственном комитете тогда сообщили, что следов насильственной смерти на теле погибшего выявлено не было.

В Тюмени на Мысу местные жители обнаружили труп
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Гибель человека#Человек выпал из окна#Тюмень#Тюменская область
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