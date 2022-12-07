В центре Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина

В социальных сетях тюменцы сообщают, что на место происшествия приезжали медики. По предварительным данным, тюменец скончался от полученных травм. Что послужило причиной ЧП - пока неизвестно.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и Следственный комитет. Официальные комментарии ожидаются.
Изменено в 13:42: вызов в скорую помощь поступил в 12:02. Медики прибыли на место происшествия в 12:09. Врачи констатировали смерть.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители одного из домов в микрорайоне Мыс обнаружили в подъезде труп мужчины. В Следственном комитете тогда сообщили, что следов насильственной смерти на теле погибшего выявлено не было.