В Тобольске медики приглашают на диспансеризацию умерших людей

«Позвонили, пригласили моего мужа на медосмотр, а его нет в живых уже четыре года. Но врачи очень хотели хоть кого-то обследовать, поэтому позвонили снова и пригласили моего соседа, который скончался ещё в 2013 году. Неужели медсёстры так загружены, что не успели мёртвых вычеркнуть из списка живых?» — отметила жительница Тобольска.
По словам горожан, «мертвые души» имеются не только в поликлиниках, но и у судебных приставов. Одна из тоболячек отметила, что на ее умершего деда дважды открывали исполнительное производство после его смерти — в 2016 и 2021 году.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы жаловались на состояние инфекционной больницы – холодные палаты и обледенелые окна.