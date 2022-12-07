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В Тобольске медики приглашают на диспансеризацию умерших людей

Сегодня, 04:04
Фото: 1MI

В Тюменской области медики предлагают пройти диспансеризацию покойникам

Жители Тобольска сообщают о том, что им поступают звонки из поликлиник с приглашением на диспансеризацию умерших членов семьи.
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«Позвонили, пригласили моего мужа на медосмотр, а его нет в живых уже четыре года. Но врачи очень хотели хоть кого-то обследовать, поэтому позвонили снова и пригласили моего соседа, который скончался ещё в 2013 году. Неужели медсёстры так загружены, что не успели мёртвых вычеркнуть из списка живых?» — отметила жительница Тобольска.

По словам горожан, «мертвые души» имеются не только в поликлиниках, но и у судебных приставов. Одна из тоболячек отметила, что на ее умершего деда дважды открывали исполнительное производство после его смерти — в 2016 и 2021 году.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы жаловались на состояние инфекционной больницы – холодные палаты и обледенелые окна.

Тюменцы жалуются на инфекционную больницу
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#Валентина Бурнашева#Жалоба#Здравоохранение#Диспансеризация#Больницы#Врачи#Тюменская область
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