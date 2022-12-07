В Москве состоится федеральная отраслевая конференция “Агрохолдинги России - 2022”

Одной из основных тем этой конференции будет инвестирование в новые технологии. Участникам расскажут о проектах, которые были наиболее привлекательны для бизнеса. Помимо этого, на форуме подведут предварительные итоги работы представители операторов российского аграрного рынка, они же поделятся планами на 2023 год.