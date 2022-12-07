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Posted 7 декабря 2022, 19:09

Published 7 декабря 2022, 19:09

Modified 7 декабря 2022, 19:09

Updated 7 декабря 2022, 19:09

В Москве состоится федеральная отраслевая конференция “Агрохолдинги России - 2022”

7 декабря 2022, 19:09
9 декабря в Москве пройдёт XXII федеральная отраслевая конференция об инвестициях в отечественный агропром – “Агрохолдинги России – 2022”. На ней будут озвучены итоги уходящего года и прогнозы на следующий и ближайшее будущее.

“Агрохолдинги России” – главное событие проекта “Агроинвестор”, завершающее календарный, а также инвестиционный год в российской сельскохозяйственной отрасли. В этом году участвовать в форуме будут замминистра сельского хозяйства, представители таких известных компаний, как “Черкизово”, “Степь”, “Покровский”. Также приглашены поставщики удобрений, кормов, сельхозтехники и  современных IT-решений, сообщает newsnn.ru.

Частью деловой программы конференции станут эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов и аналитиков агрорынка. Участники форума также послушают доклады представителей отраслевых союзов и ознакомятся с их прогнозами по рынкам зерна, масличных культур, животноводства, овощеводства и другим.

Одной из основных тем этой конференции будет инвестирование в новые технологии. Участникам расскажут о проектах, которые были наиболее привлекательны для бизнеса. Помимо этого, на форуме подведут предварительные итоги работы представители операторов российского аграрного рынка, они же поделятся планами на 2023 год.

По традиции пройдёт конференц-интервью с ключевой фигурой рынка. В 2022 году это исполнительный директор компании “ЭФКО” Сергей Иванов. 

Спонсоры и партнеры конференции: “Деметра-Холдинг”, “Ростсельмаш”, “ФосАгро-Регион”, “Диджитал Агро”, “КРОК”, “Микопро”, “МегаТрон”. Медиахолдинг 1MI является официальным информационным партнёром данного мероприятия.

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