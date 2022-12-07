В Госдуме пройдет заседание согласительной комиссии по законопроекту о квотах на рыб

Как сообщает kp.ru, цель создания этой площадки состояла в том, чтобы члены Совета Федерации, депутаты, региональные власти вместе смогли бы приступить к доработке документа, который вызвал большой общественный резонанс.
Как считают эксперты, решение комиссии станет определяющим для будущего большого количества людей. Оно станет касаться всех, кто работает в отрасли, которая занимается выловом рыбы и ее переработкой, и проживает в семи прибрежных регионах РФ.
Суть данного законопроекта состоит в том, что инвесторам будет предоставлено право на вылов 24 процентов дальневосточной сельди и минтая. В обмен им нужно будет построить рыболовные суда на отечественных верфях или вложить средства в создание береговых рыбоперерабатывающих комплексов. А половина квот на вылов краба и все квоты на добычу моллюсков отойдут тем, кто победит в аукционах.
Эксперты указывают на то, что предприятия, которые за свой счет обновили инфраструктуру, приобрели и модернизировали суда, уже успели пройти первый этап программы. А также уже профинансировали региональные социальные проекты. Договоры с данными предприятиями будут действительны до 2033 года.
Это может закончиться банкротством малых и средних предприятий, поскольку они не смогут гасить по графику взятые в банках кредиты. В прибрежных регионах многие лишатся работы и не станет налоговых поступлений в бюджет в прежних объемах.
27 октября Госдумой в первом чтении был принят проект закона об инвестквотах в той версии, что была предложена его инициаторами. Но представители всех фракций нижней палаты парламента высказывают одинаковое мнение насчет данного документа: они видят необходимость в его серьезной доработке и уточнении. Это и стало задачей специально созданной согласительной комиссии. Со стороны сенаторов, региональных заксобраний и депутатов от СРЗП, ЛДПР, «Единой России», партии «Новые люди» уже внесены предложения в комиссию. Поправки, предлагаемые КПРФ, будут озвучены профильным комитетом.
Предложения направлены на введение отсрочки на строительство судов, перенос крабовых аукционов и отмену аукционов на квоты на моллюсков. Также, как считают депутаты, в тексте закона не должно быть требования, которое обязывает строить суда вместе с береговым рыбоперерабатывающим комплексом. Еще они выступают против того, что участники I этапа окажутся с дополнительным ресурсом.
Теперь членам согласительной комиссии нужно будет остановить свой выбор на ряде конкретных поправок, которые профильный комитет Госдумы должен будет внести в текст документа. Это решение будет принято на итоговом заседании. Его дата пока не озвучивается.