В Госдуме пройдет заседание согласительной комиссии по законопроекту о квотах на рыб

Суть данного законопроекта состоит в том, что инвесторам будет предоставлено право на вылов 24 процентов дальневосточной сельди и минтая. В обмен им нужно будет построить рыболовные суда на отечественных верфях или вложить средства в создание береговых рыбоперерабатывающих комплексов. А половина квот на вылов краба и все квоты на добычу моллюсков отойдут тем, кто победит в аукционах.