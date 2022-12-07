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В Боровском грузовик въехал в «мост дураков»

Сегодня, 10:55
Фото: Скрин «Боровский Luxury | Тюмень»

«Газель» застряла под «мостом глупости» около Тюмени

В Боровском грузовик «Газель» въехал в местный «мост дураков». По данным паблика «Боровский Luxury | Тюмень», машина перекрыла одну полосу движения. Кузов грузовика задел железные конструкции.

Инцидент произошел около 13:00, ущерб от ДТП небольшой. Пользователи соцсетей советуют водителю «Газели» спустить колеса, в этом случае он сможет выбраться. 

«Там на легковой едешь, думаешь, что сейчас кабриолет будет», - отмечает подписчик паблика Виктор Бутаков.

Стоит отметить, что 30 октября здесь произошел похожий случай. В ограничитель высоты на железнодорожном переезде врезалась «Газель». Кузов грузовика сложился, пострадавших не было.

«Наш город» 3 декабря сообщал, что в «мост дураков» въехал автобус ЛиАЗ. Водитель с места происшествия уехал, на него составлен административный материал.

В Боровском автобус въехал в «мост дураков»
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Дороги#Аварии#Имущественный ущерб#Жалобы
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