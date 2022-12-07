В Боровском грузовик въехал в «мост дураков»

Инцидент произошел около 13:00, ущерб от ДТП небольшой. Пользователи соцсетей советуют водителю «Газели» спустить колеса, в этом случае он сможет выбраться.
«Там на легковой едешь, думаешь, что сейчас кабриолет будет», - отмечает подписчик паблика Виктор Бутаков.
Стоит отметить, что 30 октября здесь произошел похожий случай. В ограничитель высоты на железнодорожном переезде врезалась «Газель». Кузов грузовика сложился, пострадавших не было.
«Наш город» 3 декабря сообщал, что в «мост дураков» въехал автобус ЛиАЗ. Водитель с места происшествия уехал, на него составлен административный материал.