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Тюменцы попали в километровую пробку на Червишевском тракте

Сегодня, 03:34
Фото: 2 ГИС

На дорогах Тюмени образовались 7-балльные пробки

Километровая пробка образовалась сегодня утром на улице Червишевский тракт. Движение затруднено на участке от Пархоменко до Трактовой. По словам очевидцев, автомобили практически не двигаются.
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Тюмень

Из-за двух дорожно-транспортных происшествий затор образовался на Пермякова — от Федюнинского до Александра Логунова. Пробка наблюдается на улице Мельникайте — от ТЦ «Южный» до 50 лет ВЛКСМ.

По данным 2 ГИС, движение затруднено на Окружной дороге, улицах 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, 50 лет Октября, Запольной. Традиционно в пробке стоят автомобилисты на Челюскинцев, Профсоюзной, 2-й Луговой, участке улицы Дружбы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник утром в аварии на пересечении улиц Молодежной и Совхозной пострадал 8-летний ребенок. Школьник ехал в автомобиле без специального удерживающего устройства.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Новости тюмени#Дорожные пробки#Пробки#ДТП#Авария#Тюменская область#Видео
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