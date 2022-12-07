Тюменцы попали в километровую пробку на Червишевском тракте

Из-за двух дорожно-транспортных происшествий затор образовался на Пермякова — от Федюнинского до Александра Логунова. Пробка наблюдается на улице Мельникайте — от ТЦ «Южный» до 50 лет ВЛКСМ.
По данным 2 ГИС, движение затруднено на Окружной дороге, улицах 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, 50 лет Октября, Запольной. Традиционно в пробке стоят автомобилисты на Челюскинцев, Профсоюзной, 2-й Луговой, участке улицы Дружбы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник утром в аварии на пересечении улиц Молодежной и Совхозной пострадал 8-летний ребенок. Школьник ехал в автомобиле без специального удерживающего устройства.