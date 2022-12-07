Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов к новогоднему столу

Уже сегодня можно покупать алкогольные напитки, цены на которые перед Новым годом традиционно вырастут, шоколадные конфеты. «Советское шапмпанское» можно найти за 240 рублей, стоимость итальянских игристых вин - от 1600 рублей. Цены на крепкий алкоголь начинаются от 500 рублей. Цены на наборы шоколадных конфет и сладкие новогодние подарки начинаются в среднем от 200 рублей.