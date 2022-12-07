Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов к новогоднему столу

За месяц можно без опасений запастись консервацией и разносолами, такими как огурцы, томаты, зеленый горошек, кукуруза, маслины, рыбные консервы. На сегодняшний день их стоимость составляет от 70 до 250 рублей. Также за несколько недель смело можно приобретать майонез, соусы долгого хранения, растительное масло, бакалейные товары (мука, крупы, сахар, соль), напитки — пакетированные соки, морсы, воду.
Уже сегодня можно покупать алкогольные напитки, цены на которые перед Новым годом традиционно вырастут, шоколадные конфеты. «Советское шапмпанское» можно найти за 240 рублей, стоимость итальянских игристых вин - от 1600 рублей. Цены на крепкий алкоголь начинаются от 500 рублей. Цены на наборы шоколадных конфет и сладкие новогодние подарки начинаются в среднем от 200 рублей.
Заблаговременно можно приобрести деликатесы — сырокопченую колбасу, копченую, соленую рыбу (от 300 до 700 рублей), икру (от 400 рублей за банку). Правда, следует обращать внимание на сроки, указанные на упаковке. Заранее следует запастись и замороженными мясом и рыбой — в преддверии праздника их стоимость может увеличиться.
За неделю до Нового года можно покупать картофель, морковь, свеклу и фрукты, сыры, ветчину. За пару дней до праздника следует покупать томаты, огурцы, листовой салат, молочные и кисломолочные продукты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года существенно выросли цены на сладости, сахар и копченую колбасу.