Телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте спорта Тюменской области, для биатлонных болельщиков будут организованы автобусы. В дни соревнований общественный транспорт будет отправляться в 8.30 от остановки «Детский сад № 55» на улице Ямской, 24А. Обратно из «Жемчужины Сибири» автобусы будут выезжать в Тюмень в 16:00.