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Телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Тюмень

Сегодня, 06:17
Фото: Реальный Губер

В Тюмень приехал Дмитрий Губерниев

Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» приехал накануне в Тюмень.
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Тюмень
«А я уже в Тюмени, где снова будет любимый биатлон. Начиная с четверга, будут прямые эфиры на „Матч ТВ“. Мороз будет терпимым, и все гонки состоятся в срок», — сообщил Дмитрий в своем тг-канале.

Соревнования в рамках III этапа Кубка России по биатлону стартуют в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» на этой неделе. В четверг, 8 декабря, в 11:00 состоится спринт на 10 километров среди мужчин, в 14:00– на 7, 5 километров среди женщин.

10 декабря, в субботу,  пройдет гонка преследования у мужчин (в 11:00) и у женщин (в 14:00). Завершит программу масс-старт 11 декабря.

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте спорта Тюменской области, для биатлонных болельщиков будут организованы автобусы. В дни соревнований общественный транспорт будет отправляться в 8.30 от остановки «Детский сад № 55» на улице Ямской, 24А. Обратно из «Жемчужины Сибири» автобусы будут выезжать в Тюмень в 16:00.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области биатлонный сезон был открыт 20 ноября. В этот день в областном центре зимних видов спорта прошли всероссийские соревнования.

#Общество#Новости тюмени#Спорт#Кубок России#Жемчужина Сибири#Центр лыжного спорта Жемчужина#Дмитрий Губерниев#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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