Снегопады и сильный ветер ожидаются в Тюмени 10 и 11 декабря

В четверг и пятницу потеплеет до – 9 градусов, погода будет малооблачной. Существенных осадков не ожидается, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. В субботу в городе будет пасмурно. Скорость ветра снизится до 2-5 м/с, температура воздуха днём около – 9 градусов. С утра в Тюмени начнётся снегопад, выпадет 2 мм осадков.