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Снегопады и сильный ветер ожидаются в Тюмени 10 и 11 декабря

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI

10 и 11 декабря в Тюмени ожидают снегопады и сильный ветер

В областной столице к концу недели ожидаются снегопады и сильный ветер, сообщает Гисметео. По информации синоптиков, 10 и 11 декабря в Тюмени выпадет почти 4 мм осадков, атмосферное давление будет выше нормы.

В четверг и пятницу потеплеет до – 9 градусов, погода будет малооблачной. Существенных осадков не ожидается, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. В субботу в городе будет пасмурно. Скорость ветра снизится до 2-5 м/с, температура воздуха днём около – 9 градусов. С утра в Тюмени начнётся снегопад, выпадет 2 мм осадков.

В воскресенье потеплеет до – 6. По прогнозам синоптиков, в этот день выпадет до 2,5 мм осадков, скорость ветра составит 3-6 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что 5 декабря около Тюмени заметили световые столбы.

Тюменцы увидели вечером световые столбы. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Погода#Сильный ветер#Снегопад#Дороги#Александр Мязин
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