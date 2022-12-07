Снегопады и сильный ветер ожидаются в Тюмени 10 и 11 декабря

В четверг и пятницу потеплеет до – 9 градусов, погода будет малооблачной. Существенных осадков не ожидается, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. В субботу в городе будет пасмурно. Скорость ветра снизится до 2-5 м/с, температура воздуха днём около – 9 градусов. С утра в Тюмени начнётся снегопад, выпадет 2 мм осадков.
В воскресенье потеплеет до – 6. По прогнозам синоптиков, в этот день выпадет до 2,5 мм осадков, скорость ветра составит 3-6 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что 5 декабря около Тюмени заметили световые столбы.