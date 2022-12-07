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Психиатр рассказала, как отучить ребенка от вранья

Сегодня, 19:23
Фото: 1MI
Психиатр Елена Николаева уверяет, что если родители ведут себя авторитарно, у ребенка появляется желание им соврать. Отучить малышей от вранья можно, сменив методы воспитания с авторитарных и жестоких на строгие и справедливые.

Эксперт отметила, что ребенок, вероятнее всего, не станет врать из-за нежелания, например, быть поставленным в угол. 

Однако, дети на самом деле боятся физических наказаний — таких, как ремень или пощечины. По словам Николаевой, также нужно разобраться, имеет ли место сознательная ложь, или это просто фантазии малыша, возникающие в силу возраста.

 

Психиатр настаивает: не следует наказывать детей физически. Помимо этого, не стоит называть ребенка лжецом. Если вы выяснили, что малыш напроказничал, то не задавайте пугающие вопросы, которые могут спровоцировать ложь: кто виноват, кто это натворил, узнаю — прибью. 

Об этом сообщает News.ru.

 

Не секрет, что дети до шести лет склонны фантазировать, что они что-то создали, научились летать или получили иные суперспособности. Малыша можно за это «похвалить», но и дать понять, что это его фантазии. Детей следует воспитывать, а не карать, — подытожила эксперт. 

 

Кроме того, психиатр отметила, что детские проступки нужно разбирать вместе, объясняя, что ребенок может рассказывать вам обо всем, что его волнует, чтобы ни случилось.

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