Психиатр рассказала, как отучить ребенка от вранья

Не секрет, что дети до шести лет склонны фантазировать, что они что-то создали, научились летать или получили иные суперспособности. Малыша можно за это «похвалить», но и дать понять, что это его фантазии. Детей следует воспитывать, а не карать, — подытожила эксперт.