Психиатр рассказала, как отучить ребенка от вранья

Эксперт отметила, что ребенок, вероятнее всего, не станет врать из-за нежелания, например, быть поставленным в угол.
Однако, дети на самом деле боятся физических наказаний — таких, как ремень или пощечины. По словам Николаевой, также нужно разобраться, имеет ли место сознательная ложь, или это просто фантазии малыша, возникающие в силу возраста.
Психиатр настаивает: не следует наказывать детей физически. Помимо этого, не стоит называть ребенка лжецом. Если вы выяснили, что малыш напроказничал, то не задавайте пугающие вопросы, которые могут спровоцировать ложь: кто виноват, кто это натворил, узнаю — прибью.
Об этом сообщает News.ru.
Не секрет, что дети до шести лет склонны фантазировать, что они что-то создали, научились летать или получили иные суперспособности. Малыша можно за это «похвалить», но и дать понять, что это его фантазии. Детей следует воспитывать, а не карать, — подытожила эксперт.
Кроме того, психиатр отметила, что детские проступки нужно разбирать вместе, объясняя, что ребенок может рассказывать вам обо всем, что его волнует, чтобы ни случилось.