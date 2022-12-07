Правительство Тюменской области и «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили глава Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.
Соглашение определяет основные вопросы взаимодействия сторон по повышению уровня транспортной обеспеченности Тюменской области на основе удовлетворения потребностей в перевозках грузов и пассажиров. В числе основных направлений — модернизация железнодорожной инфраструктуры, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, создание современного грузового двора на территории индустриального парка «Богандинский», обновление подвижного состава, создание доступной среды для маломобильных групп населения, развитие Тюменской детской железной дороги.
«Все проекты, о которых мы договаривались в рамках предыдущего соглашения, реализованы. Еще больше планов мы наметили на последующие годы. Это позитивно повлияет на развитие экономики Тюменской области и всех регионов, которые связаны с нами железной дорогой», — пояснил Александр Моор.
Губернатор также напомнил, что в бюджете региона ежегодно предусматриваются субсидии, которые сохраняют тариф для жителей на социально доступном уровне.
Развитие пригородного железнодорожного сообщения находится в числе ключевых направлений сотрудничества. Большое внимание уделяется продвижению туристических проектов бренда VisitTyumen. С 2018 года в составе пригородных поездов на маршруте Тюмень — Тобольск ежедневно курсируют брендированные вагоны «Императорского маршрута». С момента запуска поездом воспользовалось более миллиона человек.