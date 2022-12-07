Правительство Тюменской области и «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве

«Все проекты, о которых мы договаривались в рамках предыдущего соглашения, реализованы. Еще больше планов мы наметили на последующие годы. Это позитивно повлияет на развитие экономики Тюменской области и всех регионов, которые связаны с нами железной дорогой», — пояснил Александр Моор.