Пианист Денис Мацуев и художник Александр Павлов представили свой фильм в Тюмени

«На нашей гастрольной карте мы уже не представляем зиму без Тюмени и нашей любимой тюменской публики», — отметил Денис Мацуев. — «В этот раз состоится презентация фильма. Когда мы впервые познакомились с Александром Николаевичем Павловым, я понял, что это близкий мне по духу, по творчеству человек, который живет в Сибири и передает удивительную теплоту, доброту и феноменальную энергетику».
Дружба двух творческих величин началась в 2012 году. С этого времени ежегодно фестиваль Дениса Мацуева в Тюмени сопровождает выставка картин Александра Павлова.
«Мои картины выставлялись на многих площадках нашей страны и мира. В Тюмени мне полюбился зал Филармонии с его пропитанной искусством атмосферой, были организованы выставки. Несколько лет назад в этом замечательном месте я посетил концерт Дениса Мацуева, и его исполнение великих музыкальных произведений меня поразило, вдохновило на новые работы», — сказал Александр Павлов.
Презентацию нового совместного фильма посетили сотни тюменцев. Для создания киноленты пианист и художник сложили уникальную симфонию из картин и музыки, подарив зрителю яркие эмоции.
«Многие знают тюменский слоган: „В Сибирь по своей воле“. И обе эти творческие личности, которые родились не в Тюмени, оказались здесь по своей воле, даря нам новые проекты и согревая сердца. Россия очень богата природой и на картинах Александра Павлова мы видим именно нашу сибирскую зиму со своим морозом, снегом, празднованием Нового года. А под музыку Дениса Мацуева ощущения совершенно новые, вдохновляющие на свершения в новом году. Глядя на картины, каждый слышит свою музыку, обычно представляя виды природы или родного дома. И в совместном творчестве двух художников — музыканта и живописца — все добрые чувства и эмоции переживаются заново», — поделился впечатлениями председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.
Возможности синтеза музыки и живописи продемонстрировали ученики детских школ искусств имени В. В. Знаменского и «Фантазия». Во время выставки они написали картины под звуки известных произведений.
Выставка картин Александра Павлова, на которой представлено 47 полотен мастера, будет работать до 5 февраля в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова.