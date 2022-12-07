nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пианист Денис Мацуев и художник Александр Павлов представили свой фильм в Тюмени

Сегодня, 11:23
Фото: Тюменская городская Дума
Творческий проект народного артиста РФ, знаменитого пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и заслуженного художника РФ, продолжателя классической школы русской живописи Александра Павлова под названием «Двух муз связующая нить» презентовали в музейном комплексе имени И. Я. Словцова.
«На нашей гастрольной карте мы уже не представляем зиму без Тюмени и нашей любимой тюменской публики», — отметил Денис Мацуев. — «В этот раз состоится презентация фильма. Когда мы впервые познакомились с Александром Николаевичем Павловым, я понял, что это близкий мне по духу, по творчеству человек, который живет в Сибири и передает удивительную теплоту, доброту и феноменальную энергетику».

Дружба двух творческих величин началась в 2012 году. С этого времени ежегодно фестиваль Дениса Мацуева в Тюмени сопровождает выставка картин Александра Павлова.

«Мои картины выставлялись на многих площадках нашей страны и мира. В Тюмени мне полюбился зал Филармонии с его пропитанной искусством атмосферой, были организованы выставки. Несколько лет назад в этом замечательном месте я посетил концерт Дениса Мацуева, и его исполнение великих музыкальных произведений меня поразило, вдохновило на новые работы», — сказал Александр Павлов.

Презентацию нового совместного фильма посетили сотни тюменцев. Для создания киноленты пианист и художник сложили уникальную симфонию из картин и музыки, подарив зрителю яркие эмоции.

«Многие знают тюменский слоган: „В Сибирь по своей воле“. И обе эти творческие личности, которые родились не в Тюмени, оказались здесь по своей воле, даря нам новые проекты и согревая сердца. Россия очень богата природой и на картинах Александра Павлова мы видим именно нашу сибирскую зиму со своим морозом, снегом, празднованием Нового года. А под музыку Дениса Мацуева ощущения совершенно новые, вдохновляющие на свершения в новом году. Глядя на картины, каждый слышит свою музыку, обычно представляя виды природы или родного дома. И в совместном творчестве двух художников — музыканта и живописца — все добрые чувства и эмоции переживаются заново», — поделился впечатлениями председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

Возможности синтеза музыки и живописи продемонстрировали ученики детских школ искусств имени В. В. Знаменского и «Фантазия». Во время выставки они написали картины под звуки известных произведений.

Выставка картин Александра Павлова, на которой представлено 47 полотен мастера, будет работать до 5 февраля в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова.

Подпишитесь
Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 17:34
В центре Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина
Сегодня, 08:11
Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов к новогоднему столу
Сегодня, 04:54
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%
Сегодня, 07:50
До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения
Сегодня, 07:04
3 самых жутких происшествия на производстве в 2022 году
2 декабря 10:28