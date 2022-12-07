Молодым медикам Тюменской области рассказали про условия работы в новых SMART-ФАПах

Мероприятие было посвящено теме привлечения молодых специалистов к трудоустройству в фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории Тобольского района. Во встрече также принял участие глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Он рассказал о развитии инфраструктуры поселений района, обновлении детских садов, школ и других социально значимых объектов, а также о ходе строительства жилья для приезжих специалистов.
Ольга Владимировна познакомила учащихся колледжа с организацией медицинской помощи в Тобольском районе и рассказала о реализации программы социальной поддержки специалистов «Земский фельдшер», в рамках которой для переезда в сельскую местность специалисту выделяется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и другие стимулирующие выплаты в первые годы работы на селе. Также имеется возможность повышения квалификации за счёт средств больницы.
От старшего фельдшера по обслуживанию населения Тобольского района Алёны Дюсовой и медсестры байкаловской участковой больницы Натальи Куприной студенты узнали о специфике профессии фельдшера в сельских медучреждениях, а также познакомились с современными видами оказания медицинской помощи жителями сельских поселений в новых SMART-фапах и амбулаториях, которые устанавливаются взамен устаревших строений благодаря госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Новые медучреждения отличаются высоким уровнем автоматизации рабочего места, что позволяет пациентам, в том числе, консультироваться с врачами и узкими специалистами областной больницы № 3 не выезжая в город - посредствам телемедицинских технологий. «Цифровизация» также предоставляет доступ ко всем электронным сервисам, амбулаторной карте и многому другому.
В завершении встречи сердечно-сосудистый хирург ОБ № 3 Дмитрий Титов рассказал будущим фельдшерам о программе наставничества, которая предполагает помощь опытных сотрудников в адаптации и погружении в профессию молодого специалиста.