Молодым медикам Тюменской области рассказали про условия работы в новых SMART-ФАПах

Ольга Владимировна познакомила учащихся колледжа с организацией медицинской помощи в Тобольском районе и рассказала о реализации программы социальной поддержки специалистов «Земский фельдшер», в рамках которой для переезда в сельскую местность специалисту выделяется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и другие стимулирующие выплаты в первые годы работы на селе. Также имеется возможность повышения квалификации за счёт средств больницы.