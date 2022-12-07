Из окна выпал мужчина, в Тюмени подорожали конфеты, круглый стол по проблемам КРТ

На улице Малыгина из окна 25-этажного дома выпал мужчина.
На место инцидента прибыли врачи скорой помощи, но помочь тюменцу не смогли. Причины произошедшего выясняются.
Похожий случай произошел на прошлой неделе с жителем одного из домов в микрорайоне Мыс. В подъезде дома нашли тело мужчины. Оперативники не обнаружили признаков насильственной смерти.
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%.
Сладости стали менее доступны для тюменцев в этом году. Килограмм шоколадных конфет «Ромашка» сегодня стоит 359 рублей, «Маска» — в пределах 430 рублей. До 479 рублей за килограмм подорожали сухофрукты в шоколаде, «Мишка косолапый» — 929 рублей.
Значительно подорожало печенье — на 23%. 25-граммовая пачка «Курабье» сегодня обойдется в 118 рублей, Oreo и Choco Pie — от 150 рублей за пачку (около 300 грамм).
В Тюменской облдуме прошел круглый стол по проблемам КРТ.
Депутаты и эксперты обсудили проблемы и основные вопросы комплексного развития территорий и комфортной городской среды. Адвокат Ольга Лутченко выступила с докладом о нарушении прав и защите интересов собственников ИЖС, проживающих на территориях, где проводится КРТ. Дина Карпова рассказала, как собственники жилья оспаривают порядок признания аварийности многоквартирных домов.
«Главная задача нашего круглого стола — выслушать все мнения, обобщить их, вывести все на обсуждения, разослать власти и бизнесу, который этим занимается. А затем на основании этого выдвинуть законопроект. Депутаты либо одобрят его, либо внесут свои изменения», — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Владимир Пискайкин.
На круглом столе сообщили, что выкупать аварийное жильё будут за 90 тысяч рублей за «квадрат». Встречу депутатов и активистов на круглом столе задокументировали, в ближайшее время появится письменная резолюция.