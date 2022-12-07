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Из окна выпал мужчина, в Тюмени подорожали конфеты, круглый стол по проблемам КРТ

Сегодня, 16:04
Фото: 1MI

Круглый стол по проблемам КРТ, из окна выпал мужчина, в Тюмени подорожали конфеты

В областной столице на улице Малыгина, 90, из окна жилого дома выпал мужчина. Фотографии инцидента появились в социальных сетях. По словам очевидцев, рядом с телом мужчины лежали железные блины от штанги.

На улице Малыгина из окна 25-этажного дома выпал мужчина.

На место инцидента прибыли врачи скорой помощи, но помочь тюменцу не смогли. Причины произошедшего выясняются.

Похожий случай произошел на прошлой неделе с жителем одного из домов в микрорайоне Мыс. В подъезде дома нашли тело мужчины. Оперативники не обнаружили признаков насильственной смерти.  

В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%.

Сладости стали менее доступны для тюменцев в этом году. Килограмм шоколадных конфет «Ромашка» сегодня стоит 359 рублей, «Маска» — в пределах 430 рублей. До 479 рублей за килограмм подорожали сухофрукты в шоколаде, «Мишка косолапый» — 929 рублей.

Значительно подорожало печенье — на 23%. 25-граммовая пачка «Курабье» сегодня обойдется в 118 рублей, Oreo и Choco Pie — от 150 рублей за пачку (около 300 грамм).

В Тюменской облдуме прошел круглый стол по проблемам КРТ.

Депутаты и эксперты обсудили проблемы и основные вопросы комплексного развития территорий и комфортной городской среды. Адвокат Ольга Лутченко выступила с докладом о нарушении прав и защите интересов собственников ИЖС, проживающих на территориях, где проводится КРТ. Дина Карпова рассказала, как собственники жилья оспаривают порядок признания аварийности многоквартирных домов.

«Главная задача нашего круглого стола — выслушать все мнения, обобщить их, вывести все на обсуждения, разослать власти и бизнесу, который этим занимается. А затем на основании этого выдвинуть законопроект. Депутаты либо одобрят его, либо внесут свои изменения», —  отметил руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Владимир Пискайкин.

На круглом столе сообщили, что выкупать аварийное жильё будут за 90 тысяч рублей за «квадрат». Встречу депутатов и активистов на круглом столе задокументировали, в ближайшее время появится письменная резолюция.

В Тюменской облдуме прошел круглый стол по проблемам КРТ
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Бюджеты#Деньги#Строительство и архитектура#Реновация#Александр Мязин
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