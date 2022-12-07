Из окна выпал мужчина, в Тюмени подорожали конфеты, круглый стол по проблемам КРТ

Сладости стали менее доступны для тюменцев в этом году. Килограмм шоколадных конфет «Ромашка» сегодня стоит 359 рублей, «Маска» — в пределах 430 рублей. До 479 рублей за килограмм подорожали сухофрукты в шоколаде, «Мишка косолапый» — 929 рублей.