Исследователи РАЭК проверили, насколько безопасны мессенджеры

Результаты показали: для педагогов и родителей важным аспектом является безопасность мессенджера, который используется в работе. Речь идет в том числе о безопасности и хранении передаваемых в нем данных. Пользователи обеспокоены участившимися в Сети сообщениями о случаях утечек персональных данных в отдельных иностранных мессенджерах, информирует newsnn.ru.
В топ-3 самых востребованных мессенджеров вошли WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер, больше всего распространенный среди учащихся школ. Полученная статистика показала: для респондентов важнее всего сократить количество используемых инструментов и платформ, переключение между которыми отнимает время. Для них важна и степень безопасности менеджеров – то, как защищены и хранятся их данные.
Дополнительно педагоги и родители заявляют о том, что для них важно, где именно хранятся сведения: в РФ или за границей. Предпочтительнее для 65% педагогов и 50% родителей – хранение данных детей и учеников на территории России.
“Отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица”, – ответил на вопрос о безопасности хранения данных за границей Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК. Он также подчеркнул, что при отсутствии у продукта представительства в РФ к его владельцам зачастую невозможно обратиться за помощью.
Как считает Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, в российском цифровом контуре есть качественные продукты, способные заместить (и уже замещающие) аналогичные зарубежные программные решения.
По словам Карена Казаряна, директора по аналитике АНО “Цифровая экономика”, при применении любого сервиса или социальной платформы очень важно смотреть на то, как компания заботится о безопасности своих пользователей. Эту задачу Казарян назвал комплексной.
“Важно, чтобы к школьникам не было доступа у посторонних, чтобы между собой общались только те пользователи, которые принадлежат к данному классу и школе, а их данные находились в закрытом и защищенном контуре”, – отметил ректор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко.
Эксперты РАЭК провели исследование в октябре - ноябре этого года. Всего они опросили 520 респондентов, включая учителей и родителей школьников.