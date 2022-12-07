Исследователи РАЭК проверили, насколько безопасны мессенджеры

“Отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица”, – ответил на вопрос о безопасности хранения данных за границей Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК. Он также подчеркнул, что при отсутствии у продукта представительства в РФ к его владельцам зачастую невозможно обратиться за помощью.