Иностранцу запретили въезд в РФ из-за штрафов ПДД в Тюменской области

Известно, что мужчине 23 года. Он не сможет вернуться в РФ пока не оплатит долги.
«Водитель 26 раз нарушил ПДД на тюменских дорогах, получив штрафы на 16 100 рублей и не оплатил их в установленные законом сроки. 24 штрафа назначены за нарушения скоростного режима, зафиксированные комплексами фотовидеофиксации», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
В конце ноября «Наш город» сообщал, что В Тюмени оштрафовали водителя, который ездил по тротуару на улице Дзержинского. Видео с нарушением ПДД появился в соцсетях.