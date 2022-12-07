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Иностранцу запретили въезд в РФ из-за штрафов ПДД в Тюменской области

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI

Из-за штрафов ПДД в Тюменской области 23-летнему иностранцу запретили въезд в РФ

Иностранцу запретили въезд в РФ из-за неоплаченных штрафов ПДД. На тюменских дорогах он 26 раз нарушил правила движения. Большая часть из них связанна превышением скоростного режима.

Известно, что мужчине 23 года. Он не сможет вернуться в РФ пока не оплатит долги.

«Водитель 26 раз нарушил ПДД на тюменских дорогах, получив штрафы на 16 100 рублей и не оплатил их в установленные законом сроки. 24 штрафа назначены за нарушения скоростного режима, зафиксированные комплексами фотовидеофиксации», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В конце ноября «Наш город» сообщал, что В Тюмени оштрафовали водителя, который ездил по тротуару на улице Дзержинского. Видео с нарушением ПДД появился в соцсетях.

В Тюмени оштрафовали водителя, который ездил по тротуару на улице Дзержинского
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#Александр Мязин#Общество#Дороги#Деньги#Дорожные пробки#ГИБДД#Погода#Водители#Аварии
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