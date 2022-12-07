Глава ФОМС Баланин: За текущий год диспансеризацию прошли 41 млн жителей РФ

В своем выступлении на конференции "Медицина и качество – 2022" председатель ФОМС рассказал о том, как страховые медицинские учреждения проводят работу с застрахованными россиянами, входящими в список на прохождение диспансеризации. Он сообщил, что гражданам предоставляются услуги по индивидуальному информированию и сопровождению, и отметил, что страховщики проинформировали о необходимости прохождения профилактических мероприятий более 75 млн человек, 41 миллион из которых за 10 месяцев 2022 года уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию.
Баланин назвал такой показатель очень хорошим, сообщив о еще более масштабных задачах, поставленных фондом на 2023 год. Об этом пишет ТАСС.
Председатель ФОМС также сообщил о поступлении в фонды ОМС за 9 месяцев 2022 года порядка 4 млн обращений от жителей Российской Федерации. Доля жалоб на качество оказания медицинской помощи достигла 0,7% (27 тыс.) от этого числа. 17,3 тыс. жалоб были признаны обоснованными, их удовлетворили в досудебном порядке. Баланин подчеркнул, что по множеству направлений число жалоб снижается. Прирост количества жалоб от граждан продемонстрировало только одно направление – организация работы медучреждений.