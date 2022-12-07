Глава ФОМС Баланин: За текущий год диспансеризацию прошли 41 млн жителей РФ

В своем выступлении на конференции "Медицина и качество – 2022" председатель ФОМС рассказал о том, как страховые медицинские учреждения проводят работу с застрахованными россиянами, входящими в список на прохождение диспансеризации. Он сообщил, что гражданам предоставляются услуги по индивидуальному информированию и сопровождению, и отметил, что страховщики проинформировали о необходимости прохождения профилактических мероприятий более 75 млн человек, 41 миллион из которых за 10 месяцев 2022 года уже прошли профилактические осмотры и диспансеризацию.