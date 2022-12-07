Эксперты обсудили перспективы развития России в новых реалиях

Не добавляет оптимизма прогнозы ЦБ РФ по оттоку капитала. В этом году он составляет 251 млрд долларов. Но в следующем году отток сократится до $124 млрд. В 2024 году из страны и уйдет $54 млрд (по предыдущему прогнозу — $50 млрд), в 2025-м — $16 млрд (было $15 млрд).