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Эксперты обсудили перспективы развития России в новых реалиях

Сегодня, 17:24
Фото: 1MI

Эксперты обсудили прогнозы развития РФ в новых реалиях

Эксперты и аналитики пытаются рассчитать экономические потери РФ в 2022 года. По данным «Новых известий», страна будет вынуждена перейти в режим «самоограничения» для восстановления репутации и сил.

В этом случае люди координируются на решении первоочередных задач национального интереса. Всё больше РФ попадает в зависимость от стран Азии, нашу страну могут ждать годы деградации.

Из-за отсутствия доступа к новым технологиям есть проблемы в модернизации производств. Переориентация на другие рынки приводит к проблемам в логистике. Внутренний рынок в стране слишком мал,  у него не те масштабы.

«Российские фирмы по большей части самостоятельно адаптируются к новым условиям. Власти особо не вмешиваются — это очень прорыночная позиция. Если правительство и дальше удержится от соблазна свалиться в госплан с жестким определением, кто, чего и куда должен поставлять, то российская экономика, скорее всего, выстоит и адаптационный период завершится где-то к середине 2023 года», - сообщил эксперт Александра Прокопенко.

Уже сейчас производители вынуждены замещать утраченные импортные компоненты менее продвинутыми аналогами. Рынок труда остаётся под давлением, всё больше наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Специалисты предпочитают работать не в России.

Что касается стратегии «опора на Китай», то этот вариант повышает зависимость от Пекина и его политики. Казахстан, несмотря на отсутствие прямого конфликта интересов с кем-либо из своих соседей, тоже взял курс на отдаление от России, отказавшись поддержать идею российского правительства ввести совместные санкции в отношении западных стран.

Модель развития РФ в новых реалиях нужно продумывать уже сейчас, чтобы избежать новых геополитических катастроф и иметь возможность влиять на будущие власти страны, исходя из интересов международной безопасности, уверены эксперты. Самое главное, что Россия в любом случае придет к окончанию существующих конфликтов.

Не добавляет оптимизма прогнозы ЦБ РФ по оттоку капитала. В этом году он составляет 251 млрд долларов. Но в следующем году отток сократится до $124 млрд. В 2024 году из страны и уйдет $54 млрд (по предыдущему прогнозу — $50 млрд), в 2025-м — $16 млрд (было $15 млрд).

Россияне самостоятельно профинансируют экономику страны
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#Общество#Происшествия#Жалобы#Деньги#Бюджеты#Экономика#Александр Мязин
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