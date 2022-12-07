Эксперты обсудили перспективы развития России в новых реалиях

В этом случае люди координируются на решении первоочередных задач национального интереса. Всё больше РФ попадает в зависимость от стран Азии, нашу страну могут ждать годы деградации.
Из-за отсутствия доступа к новым технологиям есть проблемы в модернизации производств. Переориентация на другие рынки приводит к проблемам в логистике. Внутренний рынок в стране слишком мал, у него не те масштабы.
«Российские фирмы по большей части самостоятельно адаптируются к новым условиям. Власти особо не вмешиваются — это очень прорыночная позиция. Если правительство и дальше удержится от соблазна свалиться в госплан с жестким определением, кто, чего и куда должен поставлять, то российская экономика, скорее всего, выстоит и адаптационный период завершится где-то к середине 2023 года», - сообщил эксперт Александра Прокопенко.
Уже сейчас производители вынуждены замещать утраченные импортные компоненты менее продвинутыми аналогами. Рынок труда остаётся под давлением, всё больше наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Специалисты предпочитают работать не в России.
Что касается стратегии «опора на Китай», то этот вариант повышает зависимость от Пекина и его политики. Казахстан, несмотря на отсутствие прямого конфликта интересов с кем-либо из своих соседей, тоже взял курс на отдаление от России, отказавшись поддержать идею российского правительства ввести совместные санкции в отношении западных стран.
Модель развития РФ в новых реалиях нужно продумывать уже сейчас, чтобы избежать новых геополитических катастроф и иметь возможность влиять на будущие власти страны, исходя из интересов международной безопасности, уверены эксперты. Самое главное, что Россия в любом случае придет к окончанию существующих конфликтов.
Не добавляет оптимизма прогнозы ЦБ РФ по оттоку капитала. В этом году он составляет 251 млрд долларов. Но в следующем году отток сократится до $124 млрд. В 2024 году из страны и уйдет $54 млрд (по предыдущему прогнозу — $50 млрд), в 2025-м — $16 млрд (было $15 млрд).