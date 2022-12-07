До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения

Здание третьего корпуса детского сада № 95 по улице Арктическая, 1, в микрорайоне Ямальский-2 уже введено в эксплуатацию. Напомним, что новый социальный объект считается одним из самых больших в нашем регионе и рассчитан на 550 мест.
Также до конца этого года закончатся строительные работы по возведению детского сада и школы в районе Ново-Патрушево. Школа рассчитана на 40 классов, во дворе будут обустроены каток, площадка для спортивных игр и сцена для торжественных мероприятий.
Ранее «Наш город» писал, что в образовательные учреждения нашего региона были устроены дети-переселенцы: 79 из них – в детские сады, 154 – в школы.