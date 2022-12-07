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Более миллиона квадратных метров жилья построено в регионе за год

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI

В Тюменской области введен 1 млн квадратных метров многоквартирного жилья

В совокупности с индивидуальным жилищным строительством — это уже 1,9 млн квадратных метров. Строители планируют побить рекорд 2015-го года и ввести в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья.

Сегодня в Главном Управлении строительства по Тюменской области сообщили, что коллективная работа застройщиков и индивидуальных строителей позволила в 2022 году ввести 1,9 млн квадратных метров жилья.

Но строители региона уверены, что это не предел. В их планах — побить рекорд 7-летней давности, когда в области за год ввели 2,13 млн кв. метров жилья.

Тюменская область занимает лидирующую позицию в Уральском федеральном округе по темпам ввода жилья.

Заместитель губернатора Сергей Шустов, отмечал, что в конце ноября было введено в эксплуатацию более 1,8 млн квадратных метров жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тысяч квадратных метров.

Тюменская область лидирует в УФО по темпам ввода жилья
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На успехи в строительной отрасли обратил особое внимание и губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании. Он сообщал, что строительная отрасль до сих пор остается одним из ключевых драйверов экономики региона.

«По итогам года ожидается ввод более 2 миллионов квадратных метров жилья», — сообщал губернатор 24-го ноября.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени вскоре откроются новые социальные объекты для детей. Два детских сада и одна школа  примут детей микрорайона Ямальский-2 и района Ново-Патрушево. Об этом также сообщили в региональном ГУСе.

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