Более миллиона квадратных метров жилья построено в регионе за год

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени вскоре откроются новые социальные объекты для детей. Два детских сада и одна школа примут детей микрорайона Ямальский-2 и района Ново-Патрушево. Об этом также сообщили в региональном ГУСе.