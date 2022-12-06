Жители Тюмени в шоке от роста тарифов на ОСАГО в 2-3 раза

Тюменцы просто в шоке от роста тарифов в 2-3 раза на ОСАГО

Водители областной столицы сообщают о резком росте стоимости ОСАГО в этом году. В паблике «Типичная Тюмень», горожане отмечают, что теперь вынуждены платить за страховку в 2-3 раза больше обычного.