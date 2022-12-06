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Жители Тюмени в шоке от роста тарифов на ОСАГО в 2-3 раза

Сегодня, 12:04
Фото: Скрин Типичная Тюмень

Тюменцы просто в шоке от роста тарифов в 2-3 раза на ОСАГО

Водители областной столицы сообщают о резком росте стоимости ОСАГО в этом году. В паблике «Типичная Тюмень», горожане отмечают, что теперь вынуждены платить за страховку в 2-3 раза больше обычного.
«Не могу не заметить, что с ОСАГО в этом году творится просто беспредел.  В прошлом году мне обошлось в 3 200 почти, в этом меньше 10 500 — нет», — сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень».

В комментариях к записи горожане подтверждают серьёзный рост в ноябре–декабре.

«Тарифы повышали в этом году 3 раза! Об этом сказали сами страховщики, тоже страховка пришлась на конец ноября и то, что были в шоке, ничего не сказать!» — сообщила тюменка Надежда Харина.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что с 1 января 2023 года почти на 50% увеличится минимальная плата за техосмотр автомобиля (до 916 рублей).

В Тюмени резко вырастет минимальная плата за техосмотр машины
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Деньги#Дороги#Экономика
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