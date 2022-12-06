Жители Тюмени в шоке от роста тарифов на ОСАГО в 2-3 раза

«Не могу не заметить, что с ОСАГО в этом году творится просто беспредел. В прошлом году мне обошлось в 3 200 почти, в этом меньше 10 500 — нет», — сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
В комментариях к записи горожане подтверждают серьёзный рост в ноябре–декабре.
«Тарифы повышали в этом году 3 раза! Об этом сказали сами страховщики, тоже страховка пришлась на конец ноября и то, что были в шоке, ничего не сказать!» — сообщила тюменка Надежда Харина.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что с 1 января 2023 года почти на 50% увеличится минимальная плата за техосмотр автомобиля (до 916 рублей).