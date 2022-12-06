Власти Тюменской области обсудили итоги работы по противодействию экстремизму

Александр Моор обратил внимание коллег на важность вопросов, касающихся обеспечения безопасности образовательных учреждений. По его словам, необходимо продолжить проводить профилактику буллинга и экстремистских проявлений в молодежной среде. Участники заседания подчеркнули, что в целом в Тюменской области сложилась положительная практика взаимодействия всех субъектов антиэкстремистской деятельности. В то же время специалисты отмечают, что расслабляться нельзя.