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Власти Тюменской области обсудили итоги работы по противодействию экстремизму

6 декабря 12:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
В 2022 году в Тюменской области каких-либо межнациональных и межконфессиональных конфликтов не зарегистрировано. Об этом было сказано на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму, которое провел губернатор региона Александр Моор.

В заседании, которое прошло по видеосвязи, приняли участие представители федеральных органов власти, силовых структур, регионального правительства, общественных и религиозных организаций, руководители муниципальных образований.

Участники заседания отметили, что в период проведения специальной военной операции вопросы обеспечения стабильности в сферах межнациональных, межрелигиозных и общественно-политических отношений наиболее актуальны и находятся на особом контроле.

Сейчас в  регионе сложился благоприятный климат, который способствует бесконфликтному взаимодействию различных социальных групп. Добиться этого помогает работа органов власти, институтов гражданского общества, правоохранительных органов.

Александр Моор обратил внимание коллег на важность вопросов, касающихся обеспечения безопасности образовательных учреждений. По его словам, необходимо продолжить проводить профилактику буллинга и экстремистских проявлений в молодежной среде. Участники заседания подчеркнули, что в целом в Тюменской области сложилась положительная практика взаимодействия всех субъектов антиэкстремистской деятельности. В то же время специалисты отмечают, что расслабляться нельзя.

«Несмотря на относительно спокойную обстановку и благополучные показатели, о которых много говорили, мы прекрасно понимаем, что риски растут и поводов расслабляться нет. Поэтому оперативно реагируем на возможные риски и своевременно корректируем документы, по которым работаем», — заключил Александр Моор.

 

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