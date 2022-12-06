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В Тюменском районе загорелся автофургон Mercedes

Сегодня, 12:24
Фото: МЧС

Автофургон Mercedes загорелся в Тюменском районе

В селе Онохино Тюменского района 6 декабря загорелся автофургон, сообщает противопожарная служба Тюменской области. Инцидент произошел в 12:47, машину удалось очень быстро потушить.

Значительного ущерба удалось избежать.

«На место пожара по улице Мира, 14, прибыл личный состав отдельного поста №104. В результате огнем повреждена площадь автомобиля 2 квадратных метра. Пожарные успешно ликвидировали возгорание. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки»,  - сообщили в противопожарной службе Тюменской области.

Стоит отметить, что сегодня утром в Тюмени на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького полностью сгорела маршрутка ПАЗ. Транспортное средство восстановлению не подлежит.

В Тюмени на дороге загорелась маршрутка
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