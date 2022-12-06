В Тюменском районе загорелся автофургон Mercedes

Значительного ущерба удалось избежать.
«На место пожара по улице Мира, 14, прибыл личный состав отдельного поста №104. В результате огнем повреждена площадь автомобиля 2 квадратных метра. Пожарные успешно ликвидировали возгорание. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки», - сообщили в противопожарной службе Тюменской области.
Стоит отметить, что сегодня утром в Тюмени на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького полностью сгорела маршрутка ПАЗ. Транспортное средство восстановлению не подлежит.