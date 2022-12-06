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В Тюмени пьяный водитель грузовика пытался дать взятку инспекторам ГИБДД

Сегодня, 10:29
Фото: ГИБДД

Пьяный водитель грузовика пытался дать взятку сотрудникам ДПС в Тюмени

В областной столице пьяный водитель «Газели» пытался дать взятку тюменским полицейским. По информации пресс-службы ГИБДД, алкотестер показал 0,30 мг, 44-летнего мужчину задержали.
«Водителя «Газели» остановили сотрудники ГИБДД после того, как мужчина у них на глазах нарушил правила проезда перекрёстка на ул. Чекистов и 50 лет Октября», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Тюменец несколько раз пытался «договориться» с сотрудниками ГИБДД. Его предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, но мужчина всё равно положил в ноги инспектору 10 тысяч рублей. Данный факт был зарегистрирован, водителя доставили в отдел полиции.

4 декабря «Наш город» сообщал, что в Тюменской области поймали пьяного «снегоходчика».

В Тюменской области поймали пьяного «снегоходчика»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Дороги#Уголовное дело#Водители#ГИБДД
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