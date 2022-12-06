В Тюмени пьяный водитель грузовика пытался дать взятку инспекторам ГИБДД

Тюменец несколько раз пытался «договориться» с сотрудниками ГИБДД. Его предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, но мужчина всё равно положил в ноги инспектору 10 тысяч рублей. Данный факт был зарегистрирован, водителя доставили в отдел полиции.