В Тюмени пьяный водитель грузовика пытался дать взятку инспекторам ГИБДД

«Водителя «Газели» остановили сотрудники ГИБДД после того, как мужчина у них на глазах нарушил правила проезда перекрёстка на ул. Чекистов и 50 лет Октября», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Тюменец несколько раз пытался «договориться» с сотрудниками ГИБДД. Его предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, но мужчина всё равно положил в ноги инспектору 10 тысяч рублей. Данный факт был зарегистрирован, водителя доставили в отдел полиции.
4 декабря «Наш город» сообщал, что в Тюменской области поймали пьяного «снегоходчика».