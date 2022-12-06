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В Тюмени продолжается суд над продавцами водки, из-за которых погибли люди

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI

Тюменский суд продлил срок содержания продавцам водки, из-за которых погибли люди

В Тюмени идёт суд над Еленой Мироевской и Фаридом Эйвазовым. Им предъявлено обвинение в сбыте алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности. По данным пресс-службы тюменских судов, из-за их действий погибли люди.
«Суд продлил подсудимым срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 13 марта 2023 года», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Следователи полагают, что с 3 января 2022 года, в одном из магазинов Тюмени, Елена продавала гражданам некачественную водку. Вину в инкриминируемом деянии Мироевская не признает. Фарид Эйвазов частично признает свою вину в сбыте алкоголя.  

Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре в Тюмени осудили 48-летнего продавца водки, из-за которого погибли 18 жителей города. Он получил 7,5 лет колонии общего режима.

В Тюмени осудили 48-летнего продавца водки, из-за которого погибли 18 жителей города
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#Общество#Новости тюмени#Уголовное дело#Прокуратура#Водка#Продажа алкоголя#Александр Мязин
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