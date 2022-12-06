В Тюмени продолжается суд над продавцами водки, из-за которых погибли люди

«Суд продлил подсудимым срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 13 марта 2023 года», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Следователи полагают, что с 3 января 2022 года, в одном из магазинов Тюмени, Елена продавала гражданам некачественную водку. Вину в инкриминируемом деянии Мироевская не признает. Фарид Эйвазов частично признает свою вину в сбыте алкоголя.
Ранее «Наш город» сообщал, что в сентябре в Тюмени осудили 48-летнего продавца водки, из-за которого погибли 18 жителей города. Он получил 7,5 лет колонии общего режима.