В Тюмени продолжается суд над продавцами водки, из-за которых погибли люди

Тюменский суд продлил срок содержания продавцам водки, из-за которых погибли люди

В Тюмени идёт суд над Еленой Мироевской и Фаридом Эйвазовым. Им предъявлено обвинение в сбыте алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности. По данным пресс-службы тюменских судов, из-за их действий погибли люди.