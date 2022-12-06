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В Тобольске вблизи мусоросортировочного завода заметили краснокнижных птиц

Сегодня, 06:24
Фото: ТЭО
Неподалёку от тобольского мусоросортировочного завода работники ТЭО заметили стаю краснокнижных птиц. Они обратили внимание, что в ноябре редкие пернатые — орланы-белохвосты — появились в окрестностях в большом количестве.
«Одновременно удалось зафиксировать сразу 11 птиц. В стае есть и взрослые орланы, но в
основном это молодые особи. Учитывая, что они считаются одиночными хищниками — такое скопление пернатых достаточно редкое явление. Подходить близко и тревожить их мы не стали, но смогли сделать несколько фотографий», — рассказали работники регионального оператора.
Фото: ТЭО

Орланы-белохвосты — это одна из самых крупных хищных птиц, превосходящая по размерам орлов. Эти птицы занесены в Красную книгу России, а также некоторых регионов, в том числе — Тюменской области и ХМАЮ-Югры. Хотя наш регион считается для этих редких хищников привычной средой обитания, обычно они улетают на зимовку.

#ООО "ТЭО"
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