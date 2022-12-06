В Тобольске вблизи мусоросортировочного завода заметили краснокнижных птиц

Орланы-белохвосты — это одна из самых крупных хищных птиц, превосходящая по размерам орлов. Эти птицы занесены в Красную книгу России, а также некоторых регионов, в том числе — Тюменской области и ХМАЮ-Югры. Хотя наш регион считается для этих редких хищников привычной средой обитания, обычно они улетают на зимовку.