В Тобольске вблизи мусоросортировочного завода заметили краснокнижных птиц

«Одновременно удалось зафиксировать сразу 11 птиц. В стае есть и взрослые орланы, но в
основном это молодые особи. Учитывая, что они считаются одиночными хищниками — такое скопление пернатых достаточно редкое явление. Подходить близко и тревожить их мы не стали, но смогли сделать несколько фотографий», — рассказали работники регионального оператора.
Орланы-белохвосты — это одна из самых крупных хищных птиц, превосходящая по размерам орлов. Эти птицы занесены в Красную книгу России, а также некоторых регионов, в том числе — Тюменской области и ХМАЮ-Югры. Хотя наш регион считается для этих редких хищников привычной средой обитания, обычно они улетают на зимовку.